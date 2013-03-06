  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

شماره جدید «بیداری اسلامی» منتشر شد

شماره جدید «بیداری اسلامی» منتشر شد

چهارمین شماره از ماهنامه فارسی زبان «بیداری اسلامی» ماهنامه بنیاد اندیشه اسلامی منتشر شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، اين نشريه به همت دست‌اندركاران بنياد انديشه اسلامي (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) و به مديرمسئولي دكتر مهدي گلجان (مديرعامل بنياد انديشه اسلامي) و با رويكردي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، منتشر مي‌شود.

تصویر روی جلد این شماره به حضور زنان مسلمان محجبه در راهپیمایی­های انقلابی اختصاص یافته و تیتر «حجاب، نماد زن انقلابی» بر آن به چشم می‌خورد.

«جنگ فرهنگی غرب در خاورمیانه» عنوان مصاحبه­ ای است که با «آنا گلازاوا» پژوهشگر اشد روس در خصوص سیاست­های کشورهای اروپایی و ایالات متحده در قبال خاورمیانه و به ویژه بحران سوریه انجام شده است.

«نابرابری اجتماعی در آمریکا» عنوان مقاله­ ای است به قلم «استیفن لندمن» نویسنده و پژوهشگر برجسته آمریکایی که به بررسی چرایی به وجود آمدن جنبش وال­ استریت و وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده می­ پردازد.

حجاب، گزینه­ ای برای آزاد زیستن، تلاش برای انتقام ­گیری از حزب­ الله لبنان، یونان دروازه واگرایی اتحادیه اروپا، اندیشه­ های سید قطب در سراسر جهان اسلام جاری بود، بیداری اسلامی منادی الگوی تازه حکومت­ داری، بیداری اسلامی و رسانه ­ها، آمریکا، بزرگ­ترین حامی تروریسم بین ­المللی از دیگر مطالب منتشر شده در این شماره است.

کد مطلب 2012844

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