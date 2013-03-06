شماره جدید «بیداری اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين نشريه به همت دست‌اندركاران بنياد انديشه اسلامي (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) و به مديرمسئولي دكتر مهدي گلجان (مديرعامل بنياد انديشه اسلامي) و با رويكردي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، منتشر مي‌شود.

تصویر روی جلد این شماره به حضور زنان مسلمان محجبه در راهپیمایی­های انقلابی اختصاص یافته و تیتر «حجاب، نماد زن انقلابی» بر آن به چشم می‌خورد.

«جنگ فرهنگی غرب در خاورمیانه» عنوان مصاحبه­ ای است که با «آنا گلازاوا» پژوهشگر اشد روس در خصوص سیاست­های کشورهای اروپایی و ایالات متحده در قبال خاورمیانه و به ویژه بحران سوریه انجام شده است.

«نابرابری اجتماعی در آمریکا» عنوان مقاله­ ای است به قلم «استیفن لندمن» نویسنده و پژوهشگر برجسته آمریکایی که به بررسی چرایی به وجود آمدن جنبش وال­ استریت و وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده می­ پردازد.

حجاب، گزینه­ ای برای آزاد زیستن، تلاش برای انتقام ­گیری از حزب­ الله لبنان، یونان دروازه واگرایی اتحادیه اروپا، اندیشه­ های سید قطب در سراسر جهان اسلام جاری بود، بیداری اسلامی منادی الگوی تازه حکومت­ داری، بیداری اسلامی و رسانه ­ها، آمریکا، بزرگ­ترین حامی تروریسم بین ­المللی از دیگر مطالب منتشر شده در این شماره است.