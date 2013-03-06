به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی امروز در همایش موسسات اعتباری غیربانکی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه پیش از این وزارت تعاون به 110 الی 120 تعاونی اعتباری مجوز فعالیت داده بود، گفت: 30 مجوز ارائه شده تنها کاغذی ممهور به مهر وزارت تعاون بود که در بازار پولی و بانکی خرید و فروش می شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این تعداد مجوز در نهایت به 86 تعاونی اعتباری ساماندهی شد، افزود: تعاونی های اعتباری در عرض چند سال توانستند تنها چند شعبه خود را به 400 شعبه افزایش دهند.

مگر می‌شود با پول مردم موسسه ایجاد کرد؟

وی ادامه داد: این موسسات هیچ گونه سرمایه ای ندارند و با پول مردم تشکیل شده و فعالیت می کنند. هیات موسس حتما باید سرمایه اولیه موسسات را بیاورد. مگر می شود با پول مردم موسسه ایجاد کرد؟ اولین تعاونی اعتباری به نام امید مشهد با 150 شعبه به علت عدم آشنایی به قوانین و مقررات با مشکل مواجه شد.

درویشی به اختلاف مرحوم نوربخش رئیس کل اسبق بانک مرکزی با وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در مورد ساماندهی صندوق های قرض الحسنه اشاره کرد و گفت: مرحوم نوربخش مطرح می کرد که در امور صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری دخالتی نمی کند و هر کسی که به آنها مجوز داده، ساماندهی آنها را نیز انجام می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بقای این گونه موسسات و افزایش شعب آنها در حالی از طریق سپرده های مردم بوده که اقدام به خرید کارخانه های ورشکسته، ملک و ورود به بازار ارز و سکه می کردند و هرج و مرج در بازار پولی کشور ایجاد می نمودند.

وی عنوان کرد: پس از تعاونی اعتباری امید مشهد ، تعاونی اعتبار ایثار بدون دانش علم بانکداری اقدام به فعالیت در بازار پولی کشور کرد که مشکلاتی را برای شبکه ایجاد کرده بود، همچنین موسسات بهمن ایثار و پس از آن وحدت گلستان با 218 شعبه با مشکلاتی مواجه شدند.

درویشی با اشاره به ورود بانک مرکزی در سه ماهه پایان سال 89 و تشکیل ستاد عالی ساماندهی در این راستا ،گفت: بانک مرکزی بلافاصله پس از ورود به این جریان، بهمن ایثار را در موسسات مولی الموحدین و وحدت گلستان را در صالحین ادغام کرد، این در حالی است که این موسسات منابع مالی را هزینه کرده بودند؛ به حدی که تعهدات آنها حتی از سوی یک بانک خصوصی هم قابل جبران و پرداخت نبود.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین به مشکلات موسسات اعتباری مثل امید مشهد و کمک موسسه فرشتگان برای جمع آوری مشکلات ایجاد شده اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اعلام کرده بود که هر موسسه ای اگر 75 میلیارد تومان سرمایه اولیه بیاورد، بقیه موسسات زیر مجموعه آن قرار خواهند گرفت و در اصل آنها سرگروه خواهند شد که 14 موسسه با این دستور با واریز این مبلغ به وجود آمدند.

وی ادامه داد: گرچه پولی که این 14 موسسه سرگروه آورده بودند، سرمایه آنها نبود بلکه سپرده های مردم بود، با این حال در گام اول مطلوب ارزیابی می شد؛ بنابراین مجوزهای کاغذی، ابطال و 86 موسسه به 14 موسسه اعتباری تبدیل شد، در نهایت 4 موسسه از بین آنها به دلیل تخلفات متعدد جمع آوری و 10 موسسه باقی ماند که آنها نیز در دو گروه سه تایی تجمیع شدند و بقیه نیز به زودی جمع آوری می شوند و از ابتدای سال 92 حق سپرده گیری ندارند.

مگر می‌شود 2 بانک مرکزی داشته باشیم

درویشی در مورد ساماندهی صندوق های قرض الحسنه نیز عنوان کرد: نیروی انتظامی مطرح کرده بود که متولی صندوقهای قرض الحسنه است اما مگر می شود دو نهاد نظارتی متولی نهادهای پولی باشند و دو بانک مرکزی داشته باشیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر اساس آمارها، حدود 7 هزار صندوق قرض الحسنه با تمام شعبات وجود دارد اما به اعتقاد بانک مرکزی صندوقهای قرض الحسنه کمتر از این تعداد است، این در حالی است که بانک مرکزی با صندوق های تک شعبه ای و مسجدی کاری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه صندوقهای قرض الحسنه ای که در شهرهای مختلف اقدام به تاسیس شعبه می کنند، صندوق نیستند بلکه اینها ابزاری برای عوام فریبی هستند، گفت: یک صندوق در تبریز تقاضای ایجاد یک شعبه کرده بود اما هم اکنون با کسری 86 میلیارد تومانی مواجه شده است، این موسسه رقم مذکور را به صورت تسهیلات پرداخت کرده و امروز قادر به پاسخگویی به سپرده گذاران نیست.

به گفته درویشی، بانک مرکزی بودجه‌ای برای پرداخت بدهی های این گونه موسسات و صندوقها به مردم ندارد، زیرا بانک مرکزی بانکدار دولت است و بودجه ای ندارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی به مشکل ایجاد شده توسط یک صندوق قرض الحسنه سه شعبه ای در شهریار با خرید کارخانه کنسرو و ... اشاره کرد و گفت: صندوق های قرض الحسنه در ظاهر نرخهای سود پایینی را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان اعلام می کنند اما نرخ دریافتی آنها با شگردهای خاصی بسیار بیشتر از نرخ اعلامی است، همچنین در دریافت و محاسبه کارمزد نیز شگردهای دیگری دارند و آن را در اولین روز دریافت می کنند. 1200 صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد.

وی تعداد صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی را 652 صرافی اعلام کرد و اظهارداشت: یک موسسه اعتباری، 821 تعاونی اعتباری، 24 صندوق قرض الحسنه و 36 لیزینگ نیز دارای مجوز از بانک مرکزی هستند، همچنین مجوز فعالیت به 884 شرکت تعاونی اعتبار صنفی کارگری اعطا شده است.

درویشی از ایجاد سامانه های نرم افزاری بانک اطلاعاتی و نظارتی همچون سامانه سنا و شفق و سامانه نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی خبر داد و گفت: ساماندهی بیش از 120 شرکت تعاونی اعتباری غیر مجاز و تجمیع در دو بانک و 5 موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس از اقدامات بانک مرکزی بوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی به جمع آوری صندوق جوانان خیر که در چهار استان کشور ریشه دوانده و مسائل و مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده بود، اشاره کرد و گفت: همچنین از صدا و سیما درخواست کردیم که جلوی تبلیغات موسسات اعتباری غیر مجاز را بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در تشکیل تعاونیهای اعتبار غیر بانکی نقشی نداشته و تنها برای صیانت از نظام پولی است که به ساماندهی آنها ورود پیدا کرده است.

درویشی به مهلت سه ماهه ای که به موسسات متخلف جهت تجمیع یا انحلال توسط بانک مرکزی اعلام شده بود ، اشاره کرد و گفت: این مهلت در پایان سال 91 به پایان خواهد رسید.

وی به تشکیل تیم‌های ورزشی توسط برخی از این موسسات اعتباری غیر مجاز مانند تشکیل تیم والیبال اشاره و بر جمع آوری آنها تاکید کرد.