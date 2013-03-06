دانشگاه آزاد همدان صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم پنجمین دوره مسابقات لیگ اسکیت هاکی مردان ایران در آکادمی اسکیت مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد که در پایان تیم دانشگاه آزاد همدان با وجود امتیاز برابر با تیم مهرآریا خمینی شهر در صدر جدول رده‌بندی ایستاد. این دو تیم مدعی در پایان مرحله چهارم لیگ برتر 15 امتیازی شدند که تیم دانشگاه آزاد همدان به خاطر پیروزی بیشتر در بازی رو در رو با مهرآریا در صدر جدول رده‌بندی ایستاده است. نتایج کامل مرحله چهارم و جدول رده بندی لیگ برتر اسکیت هاکی آقایان به شرح زیر است:

* جوانان انقلاب تهران 3 - پویا تهران صفر

* دانشگاه آزاد همدان 5 - نیروی زمینی ارتش 2

* ورزش و جوانان قم 2 - مهرآریا خمینی شهر 7

* پویا تهران 2 - دانشگاه آزاد همدان 10

* جوانان انقلاب تهران 9 - وررزش و جوانان قم 4

* مهرآریا خمینی شهر 5 - نیروی زمینی ارتش یک

جدول رده بندی لیگ برتر اسکیت هاکی آقایان:

1- دانشگاه آزاد همدان 15 امتیاز

2- مهرآریا خمینی شهر 15 امتیاز

3- جوانان انقلاب تهران 14 امتیاز

4- نیروی زمینی ارتش 12 امتیاز

5- پویا تهران 2 امتیاز

6- ورزش و جوانان قم 2 امتیاز