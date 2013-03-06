تصویر صندلی پرستار و مربی ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید در نگاه اول این یک صندلی راحتی تیره رنگ به نظر می رسد و برای نشستن دوساعته پای تلویزیون عالی باشد، اما باید به خاطر داشته باشیم که همه چیز در بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان که در آلمان در حال برگزاری است همانطوری که به نظر می رسد نیست.

این صندلی با ظاهر خود تا حدی پرستاری از کاربر خود را برعهده دارد و تاحدی مربی بدنسازی وی به شمار می رود که می تواند برای سالمندان کاربردی باشد.

حسگرهای فوق هوشمند این صندلی وزن و فشار خون، ضربان قلب و نحوه قرار گیری کاربر خود را روی صندلی ثبت می کند و یک پایگاه داده ها از علائم حیاتی وی طی یک دوره زمانی می سازد.

اگر این صندلی متوجه شود که اندکی وزن اضافه کرده اید، به سرعت به یک صندلی ورزشی تبدیل می شود و مجموعه ورزشهایی را همانطور که روی صندلی در مقابل تلویزیون نشسته ای به شما پیشنهاد می دهد.

ناگهان کاربرخود را در شرایطی می بیند که روی یک صندلی راحتی نشسته اما با تصاویری که در صفحه نمایش تلویزیون خود مشاهده می کند گویی در امتداد یک رودخانه درحال پاروزدن است.

اسوین فلنر از موسسه فرانهوفر به عنوان سازنده این صندلی اظهار داشت: حتی در حالت پاروزدن نیز، حسگرهای این صندلی تمام علائم حیاتی را ثبت کرده و به عنوان یک دستیار سلامت به فرد می گوید که آیا تمرینها را درست انجام می دهد یا نه.

کاربر حتی می تواند با سایر کاربرها مرتبط شده و با یکدیگر مسابقه بدهد و یا صرفا تمرین را به عنوان یک برنامه ورزشی انجام دهد که صندلی نظارت بر آن را برعهده دارد.

متیاس استراک رئیس این پروژه اظهار داشت: ما سعی می کنیم که مردم با استفاده از این صندلی فعالیت خود را در مقابل تلویزیون افزایش دهند، از سوی دیگر این صندلی بیشتر برای جمعیت سالخورده در نظر گرفته شده تا علائم حیاتی آنها به دقت مدنظر باشد.

این گروه تلاش می کنند که صندلی را ظرف یک تا دو سال آینده وارد بازار کنند. این صندلی می تواند در خانه هایی که یک سالمند حضور دارند مورد استفاده باشد.

یکی از مهمترین ویژگیهای این صندلی این است که شما را وادار به صاف نشستن می کند.

این درحالی است که قیمت درنظر گرفته شده برای این صندلی های هوشمند تلویزیونی چندان هم کم نیست و مبلغ آن بین 2600 تا 3900 دلار درنظر گرفته شده که این تنوع قیمت به علت وجود حسگرهای صندلی است.

نمایشگاه فناوری CeBIT از دیروز سه شنبه 15 اسفند ماه در شهر هانور آلمان افتتاح شده و تا شنبه 19 اسفند ماه ادامه دارد. این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان است که با حضور 4100 نمایش دهنده از 70 کشور جهان برگزار شده است.

