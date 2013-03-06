برگزاری جشن نیکوکاری استان خوزستان در 2700 پایگاه

حامد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال جشنواره نیکوکاری با شعار سلامت، توانمندی و تحکیم خانواده برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی خانواده ها و تندرستی آنها از مهمترین اهداف کمیته امداد در سال جاری بوده ،گفت: به همین دلیل شعار هفته نیکوکاری با این عنوان نام گذاری شده است.

اکبری تصریح کرد: جشن نیکوکاری امسال در سه روز و در مدارس، پایگاههای مردمی کمیته امداد همچنین مساجد و نماز جمعه برگزار می شود.



وی با بیان اینکه نخستین روز این جشن چهارشنبه 16اسفندماه ویژه دانش آموزان است، افزود: در این راستا در دو هزار مدرسه استان با نواختن زنگ نیکوکاری جشن نیکوکاری آغاز می شود.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)استان خوزستان تصریح کرد: تمامی کمکهایی که در این روز در مدارس جمع آوری می شود توسط مسئولان مدرسه به دانش آموزان و اولیای نیازمند اهدا خواهد شد.



وی از ایجاد 400 پایگاه ثابت و300 پایگاه درمعابرومساجد، ادارات و مصلی های نماز جمعه جهت برگزاری جشن نیکوکاری در این استان خبر داد و گفت: براساس سیاستهای جدید کمیته امداد امسال جشن احسان و نیکوکاری و جمع آوری کمکهای مردمی برای نیازمندان درقالب یک جشن ملی و با مشارکت صداو سیما ، آموزش و پرورش ، بسیج و سازمان دانش آموزی خوزستان صورت می گیرد.



اکبری اظهار کرد: در جشن نیکوکاری سال گذشته بالغ بر23میلیارد ریال کمکهای مردمی به صورت نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.