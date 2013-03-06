انتقال50 درصد مراجعین به بیمارستان کنگان به دیگر مراکز/کمبود شدید امکانات

عباس تبرکی پس بازدید دو ساعته امروز خود از تجهیزات بیمارستان امام خمینی بندر کنگان به همراه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، به خبرنگار مهر گفت: تنها بیمارستان کنگان، دارای مشکلاتی است که باید هرچه سریع تر رفع شود.

وی اذعان داشت: اورژانس بیمارستان کنگان به طور متوسط و در سه شیفت کاری 24 ساعته، حدودا 300 مراجعه کننده دارد. به دلیل کمبود امکانات چیزی در حدود 50 درصد مراجعین به اورژانس به جاهای دیگر منتقل می شوند.

فرماندار کنگان ادامه داد: بیمارستان امام خمینی(ره) به عنوان بیمارستان معین نفت به تصویب هیئت دولت رسیده و به همین خاطر مراجعین فازهای سایت 2 را نیز پشتیبانی می کند، لذا انتظار می‌رود توجه ویژه ای به بیمارستان کنگان صورت گیرد.

تبرکی تصریح کرد: امکانات و تجهیزات این بیمارستان پاسخ گوی انفجار جمعیتی منطقه نیست و لذا نیازمند ظرفیت سازی است.

وی وضعیت فعلی فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان کنگان را نا مناسب دانست و افزود: اورژانس فعلی، پاسخگوی نیاز و تعداد مراجعه‌کنندگان نیست هر چند اورژانس جدید و بزرگی در محوطه بیمارستان در حال احداث است.

تبرکی پس از بیمارستان به اتفاق امام جمعه از مصلای بزرگ کنگان نیز بازدید و از روند کند کار ابراز نگرانی کرد.