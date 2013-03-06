واردات 60 درصدی داروهای سرطان و ام اس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور انبیاء در دومین همایش شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی با اشاره به فعالیتهای این پژوهشگاه در حوزه تولید دارو و مواد اولیه افزود: در این راستا اقدام به ایجاد دفتری با عنوان دفتر همکاری های علمی و صنعتی دارو در این پژوهشگاه کردیم.

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی با بیان اینکه 96 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل کشور تولید می شود، اظهار داشت: 60 درصد مواد اولیه این میزان دارو از خارج وارد می شود و 40 درصد ارز کشور نیز در این زمینه صرف می شود.

وی با تاکید بر اینکه 60 درصد ارز خارج شده از کشور به واردات داروهایی برای درمان بیماری هایی چون ام اس و سرطان اختصاص یافته اند، ادامه داد: از 30 هزار میلیارد تومان که در حوزه سلامت هزینه شد حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان آن در حوزه دارو اختصاص یافت.

انبیاء با بیان اینکه تولید مواد اولیه مقام نخست در حوزه سلامت را دارد، ادامه داد: باید مواد اولیه در داخل کشور موجود باشد تا امکان فرمولاسیون و ساخت داشته باشیم.

وی با اشاره به دست یافتن محققان به برخی از دانش فنی مواد اولیه داروها در دانشکده های داورسازی یادآور شد: توسعه حوزه دارو و مواد اولیه آن به ارتباط و هماهنگی میان شیمیدان ها و بخش صنایع بستگی دارد که با توجه به اهمیت و ضرورت همکاری داروسازان و شیمیدان ها اقدام به برگزری این همایش کردیم.

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی با اشاره به تجمیع دانش فنی و تربیت متخصصان لازم در این حوزه تاکید کرد: لازم است با مدیریت مناسب و سرمایه گذاری مطلوب میان دو بخش داروسازان و محققان شیمی می توانیم گام ها موثری در این زمینه برداریم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نتایج این همایش در قالب یک سند راهبردی تدوین شود ضمن آنکه یک کمیسیون دائمی متشکل از مسئولان این حوزه شکل گیرد تا پروژه هایی در حوزه تولید مواد اولیه در قالب طرح های ملی خودکفایی در این حوزه به تصویب برسد و اجرایی شود.