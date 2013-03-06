حضور فعال كرمان در همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري

حسين شمس الديني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرصت هاي سرمايه گذاري استان کرمان شامل پروژه هايي در حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است که به بهره برداري رسيده يا در حال اجرا هستند.

وي گفت: در نمايشگاه بين المللي فرصت های سرمایه گذاری شهرداريها، اتاق بازرگاني، بانك هاي عامل و سرمايه گذاران خصوصي و غير دولتي، شركت ها و موسسات مختلف سرمايه گذاري حضور خواهند داشت.

شمس الديني با اشاره به اينكه برگزاري اين گونه نمايشگاهها منجر به ترغيب سرمايه گذاران خواهد شد، اظهار داشت: اداره كل ميراث فرهنگي استان کرمان با ايجاد زيرساختهاي سرمايه گذاري در راستای حمايت از سرمايه گذاران گام برمي دارد.

مدير كل ميراث فرهنگي استان كرمان ادامه داد: اين استان در حوزه هاي مختلف داراي پتانسيل ها وتوانمنديهاي فراواني است كه اميدواريم با شركت در اين نمايشگاه شاهد حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در مناطق مختلف استان باشيم.

