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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

شمس الدینی:

حضور فعال كرمان در همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري

حضور فعال كرمان در همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري

کرمان - خبرگزاری مهر: مدير كل ميراث فرهنگي استان كرمان گفت: كرمان با متراژي بالغ بر 250 متر مربع حضور خود را در سومين همايش و نمايشگاه بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور تثبيت كرد.

حسين شمس الديني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرصت هاي سرمايه گذاري استان کرمان شامل پروژه هايي در حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است که به بهره برداري رسيده يا در حال اجرا هستند.

وي گفت: در نمايشگاه بين المللي فرصت های سرمایه گذاری شهرداريها، اتاق بازرگاني، بانك هاي عامل و سرمايه گذاران خصوصي و غير دولتي، شركت ها و موسسات مختلف سرمايه گذاري حضور خواهند داشت.

شمس الديني با اشاره به اينكه برگزاري اين گونه نمايشگاهها منجر به ترغيب سرمايه گذاران خواهد شد، اظهار داشت: اداره كل ميراث فرهنگي استان کرمان با ايجاد زيرساختهاي سرمايه گذاري در راستای حمايت از سرمايه گذاران گام برمي دارد.

مدير كل ميراث فرهنگي استان كرمان ادامه داد: اين استان در حوزه هاي مختلف داراي پتانسيل ها وتوانمنديهاي فراواني است كه اميدواريم با شركت در اين نمايشگاه شاهد حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در مناطق مختلف استان باشيم.
 

کد مطلب 2012858

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