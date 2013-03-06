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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

ازاد منش در گفتگوبا مهر:

سرعت وزش باد در زاهدان به 60 کیلومتر رسید/ توفان فردا به سیستان خواهد رسید

زاهدان-خبرگزاری مهر: کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بوچستان گفت: سرعت وزش باد در زاهدان به 60 کیلومتر رسید.

رضا آزاد منش در گفتگو با مهر افزود: از صبح امروز نواحی مرکزی و غربی استان از جمله شهرهای زاهدان ، نصرت اباد، میرجاوه و بخش های شمالی ایرانشهر با وزش باد شدید و در برخی ساعات همراه با طوفان همراه بوده است و این پدیده تا روز جمعه  ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در حال حاضروزش باد شدید به همراه گرد و غبار موجب کاهش دید به کمتر از 300 متر در محور زاهدان- بم  شده است.

وی با بیان اینکه طی دو روز اینده دمای هوا 15 تا 20 درجه  در بخش های شمالی و نیمه شمالی کاهش خواهد داشت گفت: این کاهش دما تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشد .

توفان فردا به سیستان خواهد رسید

ازادمنش ادامه داد:از فردا منطقه سیستان نیز متاثر از این پدیده شاهد وزش شدید جریانات شمالی و گرد و خاک خواهد بود و پیش بینی می شود سرعت وزش باد و طوفان در این منطقه به 80 کیلومتر در ساعت برسد.

وی در خصوص وضعیت دریای عمان نیز گفت: از روز جمعه وزش باد از سمت غرب و تنگه هرمز موجی متلاطم شدن دریای عمان خواهد شد و پیش بینی می شود ارتفاع موج  در این دریا یک و نیم متر خواهد رسید.

 

 

 

کد مطلب 2012859

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