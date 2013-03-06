به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبزرور، داستانها، آنچه از طبیعت بشری برمیخیزد، احساسات فلسفی و منازعات درون ادبیات روسی از جمله موضوعهای مورد توجه در جشنواره هزار سال ادبیات روسیه در لندن است.
این جشنواره که با عنوان «اسلوو» و از سوی آکادمی روسیکا برنامهریزی شده، امسال برای چهارمین بار از 5 تا 26 مارس برگزار میشود. در این فاصله طیفی از برنامههای مختلف از نمایش شعری و سخنرانی با تمرکز بر هزار سال ادبیات روسی در لندن به راه میافتد.
جشنواره اسلوو با اجرای 25 برنامه در طول 21 روز، با اجرای نمایشی شعرگونه توسط ورا پولوسکووا شروع میشود. او برای شعرخوانیهای نمایشی و دراماتیک شهرت دارد. یکی از مشهورترین چهرههای ادبی امروز روسیه یعنی دیمیتری بایکوف هم در دو نشست که از اکنون بلیتهایشان به فروش رفته در پیکادلی و مرکز ساوت بانک شرکت میکند.
پروفسور ایوان عیسالوف، محقق ادبیات روسی نیز از درک آینده ادبی و بنیادهای پیشین روح سنتهای ادبی روسی سخن میگوید و گوگول را که به عنوان دانته روسی شناخته شده است از ورای استعارههای جغرافیای روسی، فرهنگ و تاریخ به امروز میآورد.
این برنامه شامل یک بخش خاص با عنوان «ترجمه روسی» هم هست که با تمرکز بر سه شخصیت برجسته ادبیات روسیه که متعلق به سه نسل متفاوت هستند، برگزار میشود. در همین بخش و در مراسمی ویژه، جایزه مترجمان جوان روسیکا نیز به برندگانشان اهدا میشود. این جایزه 300 دلاری برای ترجمه یک بخش از یک کتاب و برای تشویق مترجمان جوان و تازه کار اهدا میشود.
رویاپردازی کودکانه نیز بخش دیگری از برنامههای این جشنواره را برای کودکان تدارک دیده است.
آکادمی روسیکا برای ایجاد ارتباط فرهنگی بیشتر بین زبان روسی و غرب ایجاد شده و سازماندهندگان آن ساکن لندن هستند. این آکادمی در بخش موسیقی، فیلم و هنر نیز فعالیت میکند. این بنیاد هفته ادبیات روسی را از سال 2008 راه انداخت و با گسترش آن، جشنواره ادبی اسلوو را شکل داد.
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