طرح نظارت نوروزی بر واحدهای صنفی آبادان به مرحله اجرا درآمد

یعقوب ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میهمان پذیر بودن آبادان از افزایش میزان تقاضا برای دریافت کالاهای مختلف به ویژه در آستانه نوروز خبر داد و افزود: در این راستا طرح نظارتی نوروزی این اداره بر واحدهای صنفی از امروز تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده به اجرا در می آید.



وی اظهار کرد: به ‌منظور جلوگیری از کمبود محصولات و کالاهای مورد نیاز شهروندان، کمیته های بازرسی مجمع امور صنفی باید بازرسی مناسبی را از صنوف انجام دهند.



ایزدپناه با اشاره به فعال بودن کشیکهای مستمر صبح و عصر در طول تعطیلات نوروزی در آبادان تصریح کرد: همچنین کشیکهای ویژه ای را برای نانوایان، مکانیکها و سایر صنوفی که مردم و میهمانان بیشتر با آنان سروکار دارند، دایر خواهد بود.



سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان با بیان اینکه در دو ماه گذشته بیش از 580 تن برنج در با ارز مرجع و نرخ دولتی مصوب در سطح بازار آبادان توزیع شد، ادامه داد: آبادان پس از اهواز دومین شهر استان خوزستان به لحاظ توزیع برنج با نرخ دولتی و مصوب است.



ایزدپناه ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به شهروندان و میهمانان نوروزی را در گرو تلاش و همکاری همه جانبه دستگاه ها و ارگانهای شهری دانست و گفت: با هماهنگی و وحدت رویه می توان خدمات شایسته ای را به مردم آبادان و میهمانان نوروزی ارائه کنیم.





