40 استاندارد ملی طی سال 91 در بوشهر تدوین شد

علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین 40 استاندارد ملی در این استان خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال 91 تاکنون 14 تدوین به تصویب کمیته ملی رسیده است.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون 26 استاندارد برای طرح در کمیته ملی به اداره کل امور تدوین سازمان ارسال شده که در صورت تصویب در اجلاسیه کمیته ملی، تا پایان سال 40 استاندارد مصوب خواهیم داشت.

معاون فنی اداره کل استاندارد استان بوشهر ادامه داد: امسال کمیته‌های ملی در استان بوشهر برگزار نشد اما از فروردین‌ماه سال 92 مجددا شاهد برگزاری این کمیته‌ها در استان خواهیم بود.

وی با اشاره به تعداد 35 استاندارد تدوین شده در سال گذشته، افزود: در صورت تصویب استانداردهای مذکور، امسال رشد بیش از 114 درصدی تدوین استانداردهای ملی را در استان بوشهر انتظار داریم.