کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ به منظور توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن، کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق توسعه ملی تشکیل می شود.



بر این اساس، تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یاده شده، به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود.



همچنین تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.



این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

