کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ به منظور توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن، کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق توسعه ملی تشکیل می شود.
بر این اساس، تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یاده شده، به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود.
همچنین تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
با تصویب هیئت وزیران،کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق توسعه ملی تشکیل می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ به منظور توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن، کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق توسعه ملی تشکیل می شود.
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