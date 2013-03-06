تعطیلی مدارس شهرستانهاي آذربايجان شرقي در شيفت بعد از ظهر

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: به دلیل سردی هوا و بارش شدید برف، تمام مقاطع تحصیلی نواحی پنجگانه تبریز ، بستان آباد، اسکو و سهند در شیفت بعداز ظهر تعطیل است.