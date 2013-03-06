  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

رضايي خبر داد:

تعطیلی مدارس شهرستانهاي آذربايجان شرقي در شيفت بعد از ظهر

تعطیلی مدارس شهرستانهاي آذربايجان شرقي در شيفت بعد از ظهر

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: به دلیل سردی هوا و بارش شدید برف، تمام مقاطع تحصیلی نواحی پنجگانه تبریز ، بستان آباد، اسکو و سهند در شیفت بعداز ظهر تعطیل است.

فیروز رضائی در گفتگو با مهر گفت: درمنطقه خسروشاه و مرند مدارس پيش دبستاني وابتدايي نوبت بعداز ظهر تعطيل است  که البته در روستاها و شهرهاي تابعه این دو منطقه مدارس تمام مقاطع تحصيلي تعطيل است .

وی ادامه داد: در منطقه مراغه در نوبت بعداز ظهر مدارس پيش دبستاني وابتدايي وراهنمايي نیز تعطيل هستند.

کد مطلب 2012873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها