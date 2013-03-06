تعطیلی مدارس شهرستانهاي آذربايجان شرقي در شيفت بعد از ظهر

فیروز رضائی در گفتگو با مهر گفت: درمنطقه خسروشاه و مرند مدارس پيش دبستاني وابتدايي نوبت بعداز ظهر تعطيل است که البته در روستاها و شهرهاي تابعه این دو منطقه مدارس تمام مقاطع تحصيلي تعطيل است .
وی ادامه داد: در منطقه مراغه در نوبت بعداز ظهر مدارس پيش دبستاني وابتدايي وراهنمايي نیز تعطيل هستند.
تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: به دلیل سردی هوا و بارش شدید برف، تمام مقاطع تحصیلی نواحی پنجگانه تبریز ، بستان آباد، اسکو و سهند در شیفت بعداز ظهر تعطیل است.
فیروز رضائی در گفتگو با مهر گفت: درمنطقه خسروشاه و مرند مدارس پيش دبستاني وابتدايي نوبت بعداز ظهر تعطيل است که البته در روستاها و شهرهاي تابعه این دو منطقه مدارس تمام مقاطع تحصيلي تعطيل است .
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