650 پايگاه جشن نيكوكاري در سطح مدارس خراسان شمالي برپا شد

محمدرضا رحيمي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 16 اسفندماه و در نخستين روز از جشن نيكوكاري، سنت نيكوي كمك به محرومين و نيازمندان جامعه، در سطح مدارس و توسط دانش آموزان اجرا مي شود كه در اين زمينه در خراسان شمالي نيز 650 پايگاه جمع آوري كمك هاي نقدي و غيرنقدي در سطح مدارس استان برپا شده است.

وي با بيان اينكه مراسم آغاز جشن نيكوكاري در مدارس بجنورد صبح امروز به صورت نمادين با حضور مسئولان استاني و شهرستاني در آموزشگاه راهنمايي نرجس برگزار شد، اظهار داشت: اين جشن همزمان در ديگر مدارس سطح استان نيز آغاز شد.

رحيمي با اشاره به اينكه جشن نيكوكاري در سطح هزار و 800 آموزشگاه مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خراسان شمالي برگزار مي شود، تصريح كرد: به علت اينكه بسياري از اين مدارس در مناطق روستايي بوده و يا تعداد دانش آموزان آن كم است، پايگاه جشن نيكوكاري در قالب چادر در تمامي آنها برپا نشده و اين پايگاه ها فقط در سطح 650 آموزشگاه داير است.

به گفته وي تمامي كمك هاي انجام شده در هر مدرسه با نظارت و مدريت ستاد نيكوكاري آن مدرسه، به دانش آموزان نيازمند همان مدرسه اهدا مي شود و نحوه و كيفيت كمك هاي نقدي به دانش آموزان نيز توسط اين ستاد برنامه ريزي و اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن نيكوكاري در طي مدت سه روز از 16 الي 18 اسفند ماه به ترتيب در مدارس، سطح شهر و مساجد و مصلي هاي نماز جمعه برگزار مي شود و در سال جاري نيز در خراسان شمالي در مجموع هزار و 72 پايگاه به اين منظور پيش بيني شده است.