ظرفيت قانونی بازار سرمایه کشور در نوسازی بافت فرسوده حرم رضوی استفاده شود

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد مهدی اعلایی صبح چهارشنبه در بازديد از بافت فرسوده اطراف حرم رضوي با حضور در قسمت های مختلف این محدوده و استماع توضیحات مجریان طرح، در جریان کامل روند تحصیل حریم و پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال اجرا، از جمله گذرگاه و نظرگاه شهید شوشتری، معبر بازگشایی شده امیرالمومنین(ع) و تونل انرژی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوي بر استفاده از ظرفیت های قانونی موجود بازار سرمایه کشور در نوسازی و بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی(ع) تاکید کرد.

اعلایی با اشاره به فرصت های ایجاد شده در نتیجه اجرای قانون جدید بازار سرمایه برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح نوسازی بافت پیرامونی بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، اظهار کرد: در این راستا، باید استفاده از شیوه‌های نوین در حوزه تامین منابع مالی این پروژه های عظیم در دستور کار قرار گیرد که از شاخص ترین این روش ها می‌توان به استفاده از بستر بازار سرمایه برای خرید و فروش سهام پروژه ها، البته با ایجاد انگیزه های خیرخواهانه در سهامداران و در نظر گرفتن این انگیزه ها، اشاره کرد.

وی بيان کرد: در صورت وجود تضمین های لازم، برای جلب اعتماد مردم می توانیم در جهت استفاده از سرمایه های خرد برای اجرای این پروژه های بزرگ در پایتخت معنوی ایران اسلامی گام برداریم.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوي با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تقویت نقش بخش غیردولتی در نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم، بر وجود یک نگاه جامع نگر برای لحاظ نیازهای تمام زائران حضرت رضا (ع) از فرهنگ ها و سطوح اقتصادی و اجتماعی مختلف تاکید کرد.

اعلايي توجه به اصول معماری اسلامی در ساخت و سازهای اطراف حرم مطهر رضوی را ضروری دانست و افزود: در اجرای پروژه های نوسازی اطراف حرم، باید افق بلند مدت به لحاظ الگوهای اسلامی و ایرانی توسعه با حساسیت های مدنظر مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، شهردار منطقه ثامن مشهد نیز هوشمندسازی پروژه ها، ساخت و سازهای زیرزمینی، استفاده از تکنولوزی روز، توجه به ایجاد فضای سبز و ایجاد پیوست فرهنگی، اجتماعی، فناوری و پدافند غیرعامل برای پروژه ها را از جمله ویژگی های اجرای طرح نوسازی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برشمرد.