اعطای نشان ملی خدمت به رئیس پلیس راهور

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت سردار دکتر اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی نشان ملی خدمت دریافت می کند.

این نشان به پاس زحمات وی در کاهش حوادث و تلفات رانندگی طی سه سال گذشته به وی اعطا می شود.

میزان تلفات رانندگی طی سالهای اخیر روند نزولی پیدا کرده و با توجه به چهار برابر شدن میزان خودروها در سال 90 تلفات این سال با ابتدای دهه 80 که چهار میلیون خودرو در کشور تردد می کردند برابری می کند.

تلفات رانندگی در سال 85 به 28 هزار نفر رسیده بود که این آمار در سال گذشته به 20 هزار نفر کاهش یافت. البته براساس آمارهای سالجاری میزان تلفات رانندگی به 19 هزار نفر کاهش پیدا می کند.