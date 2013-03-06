فرهنگسازي و تشدید نظارت از اركان توسعه توليد ملي است

به گزارش خبرنگار مهر، سليم پناهي پیش از ظهر چهارشنبه در نشست دانشجويي با عنوان شعار سال افزود: مهمترين راهبرد و راهكارهاي توسعه توليد ملي تربيت نيروهاي انساني متعهد، فرهنگ سازي مصرف توليدات داخلي، جايگزیني صادرات غيرنفتي به جاي نفت و فرآورده‌هاي آن و نظارت و كنترل دولت بر بخش‌هاي مختلف توليد و توزيع است.

وي با اشاره به اينكه دولت بايد در عرصه اقتصاد نقش حامي را ايفا كند، افزود: دولت باید سرمايه‌داران و توليدكنندگان را در مسير صحيح توليد راهنمايي کرده و كنترل اقتصاد و تورم را در دست داشته باشد.

پناهی با اشاره به دلايل نامگذاري شعار امسال ادامه داد: تغيير رويكرد سياست‌هاي خارجي كشور، افزايش فشار اقتصادي غرب، جلوگيري از اعمال سياست‌هاي استكباری و فشارهاي سياسي آنها و عدم امتياز دهي به غربي‌ها و حفظ و توسعه عزت اقتصادي و سياسي از دلايل عمده اين نامگذاري بود.

وي هدايت بودجه به سمت توليد، كاهش مقررات دست و پاگير در صادرات و واردات، تنظيم سياست‌هاي پولي و مالي، حمايت دولتی از توليد، جلوگيري از ایجاد تورم در اقتصاد و بازار و... را از گام‌هاي تقويت بخش توليد و توليد محوري دانست.

پناهي با اشاره به ايجاد بنگاه‌هاي توليدي كوچك در كشور براي افزايش توليدات داخلي، یادآور شد: عاملي كه سبب شده تا كشور چين به عنوان دومين اقتصاد در دنيا مطرح باشد، توسعه بنگاه‌هاي توليدي كوچك در اين كشور است.

وی بیان داشت: بطوريكه در اين كشور هر خانواده به عنوان يك توليدكننده در جامعه مطرح است و ما نيز مي توانيم با راه‌اندازي تعاوني‌ها و مؤسسات توليدي گوناگون و متنوع در جهت ايجاد اشتغال و افزايش توليد ملي گام‌هاي موثري برداريم.