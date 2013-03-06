اعزام جوانان به اردوهای راهیان نور از هفته آینده

وحید موسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت ورزش و جوانان درصدد افزایش سفرهای اردوهای راهیان نور است که این مهم با همکاری سمن ها، ادارات ورزش استان ها وستادهای برگزاری سفرهای راهیان نور امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه سفرهای راهیان نور برای جوانان از هفته آینده آغاز می شود، تصریح کرد: سفرهای راهیان نور با توجه به فصول مختلف است که در زمستان جوانان متقاضی به استان خوزستان و ایلام و در تابستان به آذربایجان و کرمانشاه فرستاده می شود.

به گفته موسی زاده، اعتبار این سفرها از سوی وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود و ستاد راهیان نور امکانات مشترک خود را که در اختیار سایر دستگاه ها قرار می دهد، در اختیار ما نیز قرار خواهد داد.