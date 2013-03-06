اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی سیاسی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، این اظهارات در حالی مطرح می شود که دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی با رد صریح آن عنوان می کند بیش از 50 درصد تسهیلات پرداختی بنگاه های اقتصادی زودبازده به بخش صنعت صورت گرفته است.

نکته قابل توجه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری سه شنبه شب آذربایجان غربی منتقدان دیگری از جمله مدیران کل برخی دستگاه های اجرایی از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صنعت و معدن و بنیاد شهید و امور ایثارگران از عملکرد بانک ها در عدم یا دیرکرد پرداخت تسهیلات مصوب کارگروه داشت.

در مقابل بانک ها نیز آمارهای ارائه شده از سوی دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را قبول نداشته و اعلام کردند که آمارها به روز نیستند.

اما مباحث مورد طرح از سوی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان و نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای طرح مشاغل خانگی در استان بود.

مشاغل خانگی طرح ناموفق/باید از تولید حمایت شود

عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی آذربایجان غربی در این نشست با انتقاد از عملکرد کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی گفت: طی دو سالی که در جلسات این کارگروه شرکت دارم تاکنون شاهد اقدام موثری از این کارگروه در جهت توسعه صنعت نبودم.

علی دیلمقانی با بیان اینکه این کارگروه در سالهای اخیر مبتلا به آمارزدگی شده است افزود: خروجی جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری باید در صنعت قابل مشاهده باشد که نیست و بخش خصوصی از این امر ناراضی هستند.

وی در ادامه با انتقاد از اجرای طرح مشاغل خانگی عنوان کرد: تسهیلاتی که به متقاضیان این طرح پرداخت می شود به جای ایجاد اشتغال در جای دیگری هزینه می شود و متقاضیان این تسهیلات را برای خرید لوازم خانگی و ... هزینه می کنند.

دیلمقانی برحمایت از بخش تولید در استان تاکید کرد: در این راستا باید در خصوص اجرای این طرح کار کارشناسی صورت گرفته و روند اجرای آن بررسی شود.

سرمایه گذاران بخش خصوصی اجازه توهین به اقشار ضعیف جامعه ندارند

صحبت های دیلمقانی بلافاصله در نشست با واکنش های نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مواجه شد و نادر قاضی پور با بیان اینکه به عنوان نماینده مردم اجازه توهین از سوی سرمایه داران به اقشار ضعیف را نمی دهم گفت: اگر تمام تسهیلات پرداختی به مشاغل خانگی بازپرداخت نشود بازهم به نفع نظام و مردم است.

وی ادامه داد: حداکثر تسهیلات پرداختی به مشاغل خانگی شامل پنج تا 10 میلیون تومان است که بیش از 90 درصد این تسهیلات بازپرداخت می شود در حالی که به بخش خصوصی تسهیلات هنگفتی پرداخت می شود که تنها 10 درصد آن بازپرداخت می شود.

قاضی پور اضافه کرد: متاسفانه در سایه برخی سیاست های غلط دریافت کنندگان تهسیلات هنگفت امروز یا در خارج از کشور هستند یا در سایر شهرهای استان سرمایه گذاری کرده اند در حالی که با تسهیلات کم مشاغل خانگی بسیاری از خانواده های اقشار ضعیف جامعه صاحب شغل و... شده اند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بروکراسی زیاد پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی اظهارداشت: متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی بهزیستی و کمیته امداد با پیچیدگی های زیادی مواجه می شوند و بانک ها نیز برای اعطای این تسهیلات شرایط سختی را پیش روی این افراد قرار می دهند که باید بررسی و رسیدگی شود.

قاضی پور همچنین با انتقاد از عملکرد شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی و عدم حضور مدیر این شرکت در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: این شرکت باید به گورستان ماشین آلات تبدیل شود.

اشتغال و سرمایه گذاری را سیاسی نکنید/آذربایجان غربی به آرامش نیاز دارد

وی در ادامه با ابراز گلایه از آغاز تبلیغات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری گفت: آذربایجان غربی استان سیاسی نیست و تمام مسئولان باید به جای توجه به انتخابات در جهت توسعه، اشتغال و سرمایه گذاری در این استان گام بردارند.

قاضی پور تاکید کرد: در حال حاضر آذربایجان غربی به آرامش نیاز دارد در این راستا نباید اشتغال و سرمایه گذاری سیاسی شود.

هدف گذاری استان در راستای ایجاد اشتغال پایدار و دائمی است

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نیز با تاکید بر اینکه هدف گذاری استان در راستای ایجاد اشتغال پایدار و دائمی است افزود: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه داری و یا سوسیالیستی نیست بلکه یک اقتصاد اسلامی و مردمی است که تمام مردم در آن سهم دارند و داشتن شغل در این نظام یکی از حقوق مردم به حساب می آید.

غلامرضا دیزج نژاد ادامه داد: انتظار می رود تا پایان سال جاری تعهد اشتغال استان به رقم و آمار پیش بینی شده برسد تا اهداف تعریف شده درسیاست ایجاد فرصت های شغلی جدید توسط دستگاههای اجرایی محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان توسط بانک های عامل افزود: مشاغل خرد، بنگاه های زودبازده اقتصادی و مشاغل خانگی بر اساس مفاهیم ارزشی و بومی ما شکل گرفته اند و ضروری است با حمایت از این بخش ها به رشد، ارتقاء و گسترش آنها کمک نماییم.

دیزج نژاد اضافه کذد: دستگاههای اجرایی و شهرداری ها می توانند طرح های سرمایه گذاری خود را به مرکز جذب و حمایت از خدمات سرمایه گذاری استان ارائه نمایند تا ضمن بررسی، حمایت های لازم از این طرح ها انجام بگیرد.

ایجاد 100 هزار فرصت شغلی در آذربایجان غربی

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی در خصوص میزان تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده اقتصادی اظهار کرد: در سال 91 میزان تسهیلات پرداخت شده به بنگاههای زودبازده اقتصادی استان 700 میلیارد ریال است و همچنین جمع تسهیلات پرداخت شده از زمان آغاز بکار این بنگاهها در استان به 16 هزار میلیارد ریال رسیده است.

علی سلیمانی با بیان اینکه امسال در استان بیش از 100 هزار نفر صاحب شغل شده اند افزود: تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در سامانه رصد به غیر از بخش ساختمان 68 هزار و 729 نفر است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اضافه کرد: از ابتدای تاسیس بنگاه های زودبازده بیش از 16 هزار میلیارد ریال به بنگاه ها پرداخت شده كه در این مدت برای 128 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی گفت: برای سال 90 و 91 سهم اعتبارات ما از مشاغل خانگی 124 میلیارد تومان بود كه تنها توانسته ایم 54 درصد آن را عملیاتی كنیم.

وی افزود: امسال 16 هزار و 683 پرونده پرداختی داشتیم كه شش هزار و 400 میلیارد ریال برای این پرونده ها پرداخت شده است.