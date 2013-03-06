به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون گلف، مرحوم شهباز حسین‌پور کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری اهواز، گلف را از سن 18 سالگی آغاز و در همان سال‌های نخستین به عنوان بهترین گلف‌باز ایران معروف و شناخته شد. حسین پور در 2 اعزام برون مرزی به بحرین و کویت، عنوان نایب قهرمانی آسیا را در سال 1352 در کویت به خود اختصاص داد.



حسین‌پور از لحاظ خلق وخو و منش پهلوانی منحصر به فردی که داشت الگوی بسیاری از جوانان و هم دوره ای های خود به شمار می رفت و هرساله یادواره و گرامیداشت این پیشکسوت گلف با شور و هیجان وصف‌ناپذیری در زادگاهش مسجد‌سلیمان با حضور علاقه مندان به گلف از سراسر کشور برگزار می‌شود. در این دوره از یادواره جام مرحوم حسین‌پور 18 تیم از سراسر کشور به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد‌سلیمان در بخش آقایان حضور پیدا می‌کنند و به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.



تیم‌های شرکت کننده در جام مرحوم حسین‌پور را 12 تیم لیگ برتر گلف، 3 تیم لیگ دسته یک و 2 تیم شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان و یک تیم ملی حفاری اهواز تشکیل می‌دهند. در روز نخست این رقابتها که روز دوشنبه 21 اسفندماه برگزار می‌شود مسئولین فدراسیون و مسئولین ورزشی استان خوزستان و تمامی شرکت کنندگان در مزار مرحوم حسین پور حضور پیدا خواهند کرد.

