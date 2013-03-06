به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه نجات زاده افزود: تخم کتان کلسترول را کاهش داده و میزان قند خون را کنترل می‌کند، همچنین وجود میزان زیادی اسیدهای چرب امگا 3 در آن موجب سلامت چشم‌ها و مغز می شود.

وی با اشاره به وجود ترکیبات آنتی اکسیدان در تخم کتان، اظهار داشت: این امر موجب تاثیر آن در پیشگیری از سرطان شده و با افزودن دانه‌های تخم کتان به رژیم غذایی روزانه، می توان سیستم گوارش و قلب سالم تری داشت.

این کارشناس مواد غذایی بیان داشت: با وجود فواید بسیار تخم کتان، نباید در مصرف آن زیاده روی شود.

نجات زاده تصریح کرد: مردانی که در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات هستند، زنان باردار، مادران شیرده و و افراد دارای روده تحریک‌پذیر، باید از مصرف تخم کتان اجتناب کنند.

وی یادآور شد: می توان تخم کتان را به صورت پودر درآورده و در مراحل ابتدایی، به میزان کمتری مصرف کرد.

فروشندگان مرغ زنده در لیکک اخطاریه دریافت می کنند

دبیر شورای سلامت شهرستان بهمئی گفت: در نشست شورای سلامت شهرستان بهمئی که با حضور فرماندار این شهرستان و مسئولان سایر ادارات برگزار شد، صدور اخطاریه و تشکیل پرونده برای فروشندگان مرغ زنده لیکک، در دستور کار قرار گرفت.

علی غفاری اصل افزود: برخورد قانونی با افرادی که اقدام به ذبح دام در خارج از کشتارگاه کرده و قصابی هایی که فاقد یخچال هستند نیز در دستور کار قرا گرفته است.

وی بیان داشت: لیست متصدیان آرایشگاه هایی که برای تجهیز آرایشگاه خود وام دریافت کرده اند تهیه و با آرایشگاههای متخلف برخورد قاطع و قانونی انجام می شود.

غفاری اصل اظهار داشت: استفاده از جایگاه دفن زباله "دره بید" برای حوزه "ممبی" و عدم تلنبار کردن در سایر مکان ها، تایید جایگاه دفن زباله "کت" و دادن مجوز به دهیاری "کت" برای استفاده از این جایگاه، ارسال مستندات عدم کلرزنی آب حوزه "مامازینب" به فرمانداری، لکه گیری چاله های میدان مرکزی و ورودی شهر لیکک و رنگ آمیزی سرعت گیرها، از برنامه های شورای سلامت است.