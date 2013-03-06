  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

زنگ نیکوکاری در مدارس خوزستان نواخته شد

زنگ نیکوکاری در مدارس خوزستان نواخته شد

اهواز- خبرگزاری مهر: همزمان با سراسر کشور زنگ نیکوکاری در مدارس استان خوزستان نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ جشن نیکوکاری با هدف جمع آوری کمک های دانش آموزی صبح چهارشنبه و همزمان  با سراسر کشور در مدارس استان خوزستان نواخته شد.

با نواختن زنگ جشن نیکوکاری در بیش از دو هزار مدرسه خوزستان جمع آوری هدایای دانش آموزان در مدارس آغاز شد.

در این راستا بیش از 320 هزار پاکت برای جمع آوری کمک های دانش آموزی به مدارس داده شده است.

 براساس طرح دانش آموز محور کمکهای جمع آوری شده در مدارس صرف امور دانش آموزان بی بضاعت همان مدرسه می شود.

جشن نیکوکاری در مدارس با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اجرا شده است.

 بیست و سومین سال برگزاری جشن نیکوکاری  در حالی اجرایی می شود که شعار همت مردمی، سلامت و توانمندی خانواده ‌ها را مطرح می کند.

 روز پنجشنبه جشن مردمی نیکوکاری در سطح شهرستانهای استان و روز جمعه در میعادگاههای نماز جمعه برگزار می شود.

کد مطلب 2012905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها