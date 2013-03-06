دانشنامه فرهنگ و تمدن سیستان و بلوچستان به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ذوالفقاری گفت: این فرهنگ نامه با همکاری اساتید و پژوهشگران استان و با هدف معرفی فرهنگ و آداب و رسوم منحصر به فرد مردم سیستان و بلوچستان در قالب 7 جلد کتاب تدوین شده است که تاکنون 3 جلد آن به چاپ رسیده است.

وی ادامه داد: این مجموعه شامل موضوعاتی از جمله آئین ها، باورها، فرهنگ و تمدن، مشاهیر، هنر ومعماری سیستان و بلوچستان است.

وی افزود:به منظور تهیه و تدوین این مجموعه نفیس با توجه به پراکندگی جغرافیایی استان و تنوع موارد پژوهشی بیش از یک سال زمان صرف شده است.

وی ادامه داد: به دلیل تنوع قومیت ها و همچنین آداب و رسوم متعدد در استان تدوین وچاپ کتاب های بعدی در دستور کار قرار دارد و انتشار مسلسل وار این فرهنگ نامه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سیستان و بلوچستان پیشینه مناسبی در موضوعات زبان شناسی ، معماری، لهجه ، باستان شناسی و میراث کهن دارد که برای تدوین و نشر این میراث تحقیق و زمان زیادی لازم است.