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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

بهادر درگفتگو با مهر:

وجود دو هزار موقوفه در چهارمحال و بختیاری/ 270 موقوفه دارای سند به نام اوقاف 

وجود دو هزار موقوفه در چهارمحال و بختیاری/ 270 موقوفه دارای سند به نام اوقاف 

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک چهار محال و بختیاری گفت: از تعداد دو هزار ملک موقوفه در استان چهارمحال و بختیاری، تنها 270 مورد آن سند مالکیت به نام اداره کل اوقاف و امورخیریه صادر  شده است.

 محمد حسن بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تعداد دو هزار ملک موقوفه در این استان تنها 270 مورد آن سند مالکیت به نام اداره کل اوقاف و امورخیریه صادر گشته است.

وی تصریح کرد: تنها 14 درصد از املاک موقوفه دارای سند مالکیت است و این خود از عمده مشکلات موقوفه است.
 
بهادر ادامه داد: تنها راه جلوگیری از تجاوز و تعارض به حدود املاک موقوفه ثبت و صدور سند مالکیت کادرستری املاک موقوفه است.
 
دوهزار ملک موقوفه در چهار محال و بختیاری وجود دارد
 
وی اذعان داشت: شناسایی املاک موقوفه از عمده مشکلات پیشرو واحد های ثبتی برای صدور سند است.
 
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک چهار محال و بختیاری گفت: دوهزار ملک موقوفه در چهار محال و بختیاری وجود دارد.
کد مطلب 2012908

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