ارائه آزمایش تنفسی برای تشخیص زودهنگام سرطان معده

به گزارش خبرگزاری مهر ، آزمایش پژوهشگران چینی می تواند شیوه تشخیص سرطان را سرعت بخشیده و متحول کند.

حدود هفت هزار شهروند انگلیسی سالانه به سرطان معده مبتلا می شوند و اغلب وقتی از سرطان خود مطلع می شوند که بیماری به مرحله پیشرفته رسیده است. دو پنجم بیماران دستکم یک سال زنده می مانند اما فقط یک پنجم می تواند با وجود درمان بیش از پنج سال زندگی کنند.

در حال حاضر پزشکان سرطان معده را با نمونه برداری از معده و با عبور دادن یک دوربین انعطاف پذیر از طریق دهان انجام می دهند.

اما این آزمایش جدید به دنبال مواد شیمیایی در بازدم می گردد که خاص بیماران مبتلا به سرطان معده است.

سرطان نشانه بو داری از ترکیبات آلی از خود به جا می گذارد که می توان آنها را با استفاده از کیت های پزشکی تشخیص داد. محققان می گویند احتمالا سگ ها نیز می توانند این بو را تشخیص دهند.

علم پشت این آزمایش جدید نیست؛ بسیار از محققان در حال مطالعه امکان آزمایش تنفس بر روی تعدادی از سرطانها از جمله ریه هستند.

در این مطالعه 37 بیمار مبتلا به سرطان معده، 32 بیمار دارای زخم معده و 61 بیمار دارای مشکلات معده ای دیگر، بررسی شدند.

این شیوه علاوه بر آنکه توانست با دقت بسیار بالایی سرطان را تشخیص دهد، توانست در 90 درصد موارد، با دقت، بین این بیماری ها و همچنین بین مراحل اولیه و نهایی سرطان معده تفاوت قایل شود.

این دانشمندان اکنون در حال برنامه ریزی برای یک آزمایش وسیع تر با حضور بیماران بیشتر هستند تا شیوه خود را تایید کنند.

کیت لاو مدیر مرکز تحقیقات بالینی سرطان انگلیس گفت نتایج این تحقیقات جدید امیدوار کننده است اگر چه آزمایش های وسیع تری باید برای تایید این یافته ها صورت بگیرد.

به گفته وی از هر پنج نفر فقط یکی می تواند برای درمان تحت جراحی قرار بگیرد چرا که در اغلب موارد سرطان معده بسیار دیر تشخیص داده می شود و دیگر امکان انجام جراحی وجود ندارد. هر نوع آزمایشی که بتواند سرطان معده را زود تشخیص بدهد می تواند در طول عمر بیمار بسیار مهم واقع شود.

نتایج این تحقیقات درنشریه Cancer منتشر شده است.