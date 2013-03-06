750 دانش آموز در مجتمع های فرهنگی کمیته امداد کرمان مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید میرزائی صبح چهارشنبه در آیین نواختن زنگ نیکوکاری با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ نوع دوستی ابراز داشت: خوشبختانه مردم ایران در این زمینه ید طولایی داشته و همواره نیازمندان را مورد حمیات خود قرار داده اند.

وی ادامه داد: در دین مبین اسلام به این موضوع توجه ویژه ای شده است و ائمه اطهار هموراه کمک به مستمندان و قشر ضعیف جامعه را مورد تاکید قرار داده اند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی تصریح کرد: باید روحیه احسان و فداکاری را از کودکی در فرزندانمان پرورش دهیم.

میرزائی با اشاره به اهداف راه اندازی کمیته امداد ابراز داشت: کمک به قشر مستغصف جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی از جمله اداف متعالی امام راحل( ره) برای راه اندازی کیمته امداد بود.

وی در ادامه از تحصیل 750 دانش اموز در مجتمع های فرهنگی کمیته امداد کرمان خبر داد و افزود: پس انقلاب شکوهمند ایران خدمات خوبی در راستای کمک به محرومان صورت گرفته است.

این مسئول یادآور شد: یک مجتمع فرهنگی نیز طی سال آینده در رودبار جنوب تاسیس خواهد شد و دانش آموزان خانواده های در این مکان مشغول به تحصیل شده و در کنار ان از برنامه های فرهنگی و اموزش های دین نیز بهره مند خواهند شد.

