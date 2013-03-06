به گزارش خبرگزاری مهر معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور از ارتقای امتیاز فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه طی نامهای از سوی فرزاد موحدی سبحانی، مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به این واحد خبر داد.
علیرضا مهرآذین افزود: امتیاز فعالیتهای حوزه پژوهش و فنآوری این واحد در سال 1390 به عدد 935 افزایش یافته است.
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بيان كرد: امتیاز فعالیتهای پژوهشی اين واحد در سال 1389 عدد 692 بوده که در طول یکسال حدود 35 درصد رشد داشته است.
برگزیدگان مسابقات تنیس کارکنان دانشگاه آزاد نیشابور مشخص شدند
مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: برگزیدگان مسابقات تنیس روی میز کارکنان این دانشگاه مشخص شدند.
حسین شهرآبادی افزود: برگزاری مسابقات ورزشی در رشتههای مختلف بهمنظور ایجاد نشاط و شادابی در بین کارکنان این واحد در برنامهریزی بخش تربیت بدنی گنجانده شد.
مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بيان كرد: ورزش و تحرک جسمی چه در سطح ابتدایی و یا حرفهای بر سلامت جسم و روان تاثیرگذار است.
سارقان خانوادگی سیم و کابلهای مخابراتی در نیشابور دستگیر شدند
فرمانده انتظامی نیشابور گفت: سارقان خانوادگی سیم و کابلهای مخابراتی در این شهرستان دستگیر شدند.
سرهنگ محمدحسن امیری افزود: ماموران پاسگاه انتظامی بخش میانجلگه در حین گشتزنی در محور اصلی کاشمر به نیشابور به یک دستگاه خودرو پژو 206 با سه نفر سرنشین مظنون شدند.
فرمانده انتظامی نیشابور گفت: ماموران به خودرو پژو دستور ایست دادند ولی خودرو به فرمان ماموران توجهی نکرد و با سرعت به مسیر خود ادامه داد.
سرهنگ اميري بيان كرد: ماموران انتظامی پس از طی مسافت حدود 15 کیلومتری موفق به توقیف خودرو شدند که در بازرسی اولیه از خودروی توقیفی، تعداد سه کیسه حاوی سیم و کابل مخابراتی بههمراه ابزارآلات مربوط به قطع سیم همچون قیچی آهنبر، سیم لختکن، اره آهنبر، ترازوی دستی برای توزین مشاهده را کشف کردند.
وي بيان كرد: با بررسیهای به عمل آمده از متهمان مشخص شد پدر 45 ساله بههمراه دو فرزند 20 و 25 ساله خود اقدام به سرقت بیش از 70 کیلوگرم سیم و کابل مخابراتی به ارزش تقریبی 30 میلیون ریال از یکی از روستاهای بخش عشقآباد میانجلگه کرده است.
فرمانده انتظامی نیشابور اظهار كرد: هر سه متهم پس از اعتراف به جرایم خود همراه پرونده به دادسرا معرفی شدند در حالی که در پرونده خود شکایت اداره مخابرات را نیز همراه داشتند.
کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی امدادگران هلالاحمر نیشابور برگزار شد
سرپرست منطقه 115 نیشابور از شرکت امدادگران هلالاحمر در کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی خبر داد.
حسین محمدی اظهار كرد: این کارگاه آموزشی به مدت شش ساعت توسط علی عبیری کارشناس آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان برگزار شد.
سرپرست منطقه 115 نیشابور گفت: امدادگران در این کارگاه با کمکهای اولیه، آتلگیری، کنترل خونریزی، پانسمان و جابهجایی مصدوم در حوادث آشنا شدند.
عكاس نيشابوري در دومين جشنواره ملی عكس نگاه سرخ برتر شد
مسئول امور هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور گفت: عكاس نيشابوري با اتمام كار داوری نخستین جشنواره ملی عكس نگاه سرخ با موضوع محرم، در دومين جشنواره ملی عكس نگاه سرخ مقام برتر را بهدست آورد.
غلامرضا سلامتي اظهار كرد: هنر میتواند ابزار ارزشمندی برای تبیین و تبلیغ معارف دینی در جامعه باشد و در شرایطی که در دنیا جهل و نادانی به اوج رسیده باید ارزشهای ناب دینی در قالب هنر به دنیا معرفی شود.
مسئول امور هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور گفت: هنر متعهد است که آدمی را از قرار گرفتن در مسیر فساد و تباهی مصون بدارد كه هنرمندان نيشابوري با توجه به اين اصول همواره درخشيدهاند.
سلامتي بيان کرد: پنج هزار و 82 اثر از 760 عکاس به دبیرخانه دومین مسابقه ملی عکس عاشورایی نگاه سرخ ارسال شده بود كه داوری این جشنواره را محمدرضا چایفروش، امیرعلی جوادیان، احمد خطیری، محمدحسین مصدق و ابوالقاسم قاسمی بر عهده داشتند.
بیش از دو هزار نهال در بیمارستان حکیم نیشابور کاشته شد
مدیر بیمارستان دولتی حکیم نیشابور گفت: تعداد دو هزار و 500 اصله نهال در روز درختکاری در بیمارستان حکیم نیشابور کاشته شد.
محمدعلی عابدی اظهار كرد: باید حفظ و حراست از منابع طبیعی، محیط زیست و فضای سبز بهعنوان اصلی مهم در نظر گرفته شود.
مدیر بیمارستان دولتی حکیم نیشابور بيان كرد: درختان همواره در زندگي بشر موثر بودهاند و قرنها است كه آدمي در سايه شاخسارشان از شدت گرما و تابش خورشيد در امان ماندهاند و از ميوههاي آنها بهرهمند شده است.
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