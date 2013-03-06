دشمن در صدد کم رنگ جلوه دادن ارزش ها و اعتقادات دینی/گسترش معارف الهی ضامن رستگاری انسان

به گزارش خبرنگار مهر، حجه الاسلام محسن فاطمی نیا صبح چهارشنبه در جلسه مشترک شورای عالی فرهنگی و ستاد اقامه نماز شرکت برق منطقه ای سمنان، ضمن تاکید بر اقدامات موثر فرهنگی و دینی اینکه این شرکت گفت: مهمترین شعار خداوند متعال در سراسر قرآن امر به نماز است و اگر غیر از نماز چیز دیگری می توانست انسان را از فحشا باز دارد بی شک خداوند در قرآن آن را بیان می فرمود.

وی همچنین تصریح کرد: فعالیت در عرصه نماز توفیقی از جانب خداوند متعال است.

مشاور استاندار سمنان خدمت برای نماز را توفیقی عظیم دانست و خاطرنشان کرد: باید آنچه در توان داریم برای گسترش فرهنگ نماز بکار گیریم.

فاطمی نیا ضمن تاکید بر اینکه دشمنان در پی بی هویت کردن جوانان کشور هستند اظهار داشت: دشمن تیرهای زهر آگین خود را به سوی جوانان ما نشانه رفته است تا ارزش ها و اعتقادات دینی آنان را از بین برده و حساسیت آنها را نسبت به مسائل مذهبی کمرنگ کند.

وی یکی از راه های رسیدن به این نیت شوم را بی توجه کردن جوانان به امر نماز ذکر کرد و افزود: ذکر و یاد خدا انسان را تباهی دور می کند.

مسئول فرهنگی صنعت آب و برق استان سمنان نیز در این جلسه ضمن بیان فواید و اثرات نماز افزود: ثمرات بی شمار نماز به خود انسان باز می گردد و بالاترین ثمره آن رسیدن به اوج عبودیت و بندگی است.

حجه الاسلام قدرت الله قنبری همچنین ضمن تاکید بر اینکه شرایط و زمینه های برپائی نماز از بدو انقلاب فراهم شده و قصور در این مورد هیچگونه توجیهی ندارد، گفت: باید تمامی تلاش خود را در فرهنگ سازی امر نماز بکار بندیم.

