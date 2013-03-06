راهنمایان گردشگری نگاهبان فرهنگ و طبیعت هستند/لزوم مديريت سفرهاي داخلي

محمد علی اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت به افزایش نرخ ارز و کاهش توان اقتصادی بخشی از مردم برای انجام سفرهای خارجی در ایام تعطیلات نوروز مسئولان با برنامه ریزی اصولی می توانند این سفرها را در داخل کشور به بهترین نحو ممکن مدیریت کنند.

وی خطاب به راهنمایان گردشگری و طبیعت گردی کشور گفت: انتقال فرهنگ سخن گفتن با حیوانات به زبان نرم، سوسن را پاس داشتن و نشکستن ساقه آن علاوه بر رسانه ها بایستی توسط خیل عظیمی از جوانان که به عنوان تورلیدر به اقصي نقاط کشور سفر می کنند محقق می شود.

اینانلو ضمن تبریک به کلیه تور لیدران فرهنگی، تاریخی و طبیعت گردی برای تشکیل انجمن های صنفی و کانون سراسری راهنمایان گردشگری ایران گفت: راهنمایان گردشگری مبشرین نگهداری و نگاه بانی فرهنگ ، طبیعت و ایمان ما در ارتباط با اینها هستند

این کارشناس گردشگری طبیعت ضمن انتقاد از عملکرد شبکه مستند صدا و سیما، ادامه داد: با وجود این همه کانال های تلویزیونی تعلیمات واقعی به مردم نمی دهیم و انتظار همه پس از روی آنتن رفتن کانال مستند این بود که چه مستندها نابی خواهیم دید از تاریخ، فرهنگ و طبیعت ایران اما این شبکه همچون دیگر شبکه ها شروع پخش مستندهایی کرد که خارجی ها ساختند از طبیعت و حیات وحش خودشان یعنی به آن صورتی که بچه های ما با فیل،زرافه و کرگدن آشنا هستند یوزپلنگ ایرانی را نمی شناسند.

وی از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی فرهنگ سازی در زمینه طبیعت و حیات وحش درخواست کرد: با بگیر و ببند و اعمال و اجرای قانون نمی شود به طور کامل برای حفاظت از آن موفق باشیم و بایستی توسط رسانه ملی نظریات، تعلیمات و آگاهی های سازمان محیط زیست به مردم و جامعه منتقل شود.

این کارشناس اکوتوریسم با تأکید بر اینکه حفظ و نگهداری از محیط زیست تنها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست و در توانایی اش نیست افزود: حفاظت از محیط زیست همچنان که در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده وظیفه تک تک ایرانی ها است.