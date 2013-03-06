به گزارش خبرگزاری مهر، روز 28 فوریه، کنترل کنندگان کنجکاوی این مریخ نورد را در حالت امن قرار دادند و عملکرد این دستگاه را به یک رایانه پشتیبانی منتقل کردند چرا که در حافظه فلش رایانه اصلی این دستگاه که از تابستان گذشته در مریخ به سرمی برد یک نقص فنی مشاهده شده بود.

ریچارد کوک، مدیر پروژه آزمایشگاه علمی مریخ اظهار داشت: ما در روند ترمیم کنجکاوی درحال پیشرفت هستیم.

این بیانیه اعلام کرده است که مریخ نورد کنجکاوی روز شنبه 19 اسفند از حالت امن خارج می شوند و از روز یکشنبه با تمام قوا فعال خواهد شد.

درحال حاضر کنترل کنندگان کنجکاوی درحال بررسی رایانه طرف A هستند که در مرحله نخستین این رایانه اصلی بوده است تا مشخص شود که آیا این رایانه را می توان به عنوان یک رایانه کمکی تعمیر کرد یا خیر. از سوی دیگر تلاش می کنند که رایانه طرف B را با کارکرد کامل آماده کنند.

براساس اظهارات ریچارد کوک، این تیم باید یک مجموعه مراحلی را در طرف B انجام دهد و رایانه را از وضعیت مریخ نورد مطلع نگاه دارد و به وی جایگاه بازو، جایگاه دکل و اطلاعات از این قبیل را متذکر شود.

این تیم هنوز مشخص نکرده است که علت مشکلات حافظه کنجکاوی چه بوده است اما تأکید شده است که کنجکاوی هرگز ارتباط خود را با زمین از دست نداده است.

این ربات شش چرخی با 10 ابزار علمی پیچیده ترین مریخ نوردی است که تاکنون به یک سیاره دیگر فرستاده شده است.

این مریخ نورد با بودجه 2.5 میلیارد دلار قرار است دست کم دوسال در مریخ فعال باشد و به بررسی محیط زیست مریح پرداخته، وجود آب و ردی از حیات را در این سیاره پیگیری کند تا مشخص شود که آیا این سیاره می تواند مقصد احتمالی برای سفرهای آینده دارای سرنشین انسانی باشد یا خیر.