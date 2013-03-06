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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

جباری به مهر خبر داد:

باغبانان برگزیده باقرشهری تقدیر شدند/ برپایی نمایشگاه گل و گیاه

باغبانان برگزیده باقرشهری تقدیر شدند/ برپایی نمایشگاه گل و گیاه

شهرری - خبرگزاری مهر: مسئول فضای سبز شهرداری باقرشهر از تجلیل باغبانان برگزیده در شهرداری باقرشهر خبر داد و گفت: از 14 الی 21 اسفند ماه در مرکز تولیدات گیاهی شهرداری باقرشهر نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه برپا شده است.

بهنام جباری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم تجلیل از باغبانان باقرشهر با حضور مسئولان شهری و پرسنل واحد فضای سبز شهردرای باقرشهر برگزار شدکه طی آن از باغبانان برگزیده تقدیر به عمل آمد.

ایجاد فضای سبز شهری در سکونتگاه های شهری و روستایی یک ضرورت است

وی هدف از برگزاری این مراسم را تأکید بر نقش آموزش و پژوهش در اعتلای روشهای نوین در توسعه و نگهداری فضای سبز دانست و گفت: امروزه ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز شهری در سکونتگاه های شهری و روستایی یک ضرورت است.

مسئول فضای سبز شهرداری باقرشهر عنوان داشت: با توجه به پیچیده شدن زندگیهای شهری و همچنین مدرنیته شدن زندگیهای روستایی ورود فضای سبز از فضای بیرون به داخل بافتهای مسکونی یک ضرورت به شمار می آید؛ پیشرفت سریع تکنولوژی و نفوذ آن در زندگیها از سرعت و میزان حضور مردم در عرصه های فضای سبز طبیعی و مصنوعی کاسته است و همین امر موجب کاسته شدن از جایگاه فضای سبز در بافت مسکونی در قالب باغچه های خانگی یا گلدانهای ایوانی شده است.

برپایی نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه در باقرشهر

وی در ادامه به دیگر برنامه های شهرداری در هفته منابع طبیعی اشاره کرد و عنوان داشت: در این هفته با همکاری ستاد استقبال از بهار، روابط عمومی و دیگر همیاران، برنامه هایی چون برپایی نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه از 14 الی 21 اسفند ماه در مرکز تولیدات گیاهی شهرداری صورت گرفته است.

جباری اضافه کرد: اعزام کارشناسان و مسئولان شهری به مدارس برای کاشت نمادین نهال، کاشت سه هزار اصله نهال در دو نقطه از شهر، تقدیر از صنایع سبز، صنوف سبز و مدارس سبز باقرشهر، تقدیر از ادارات همکار با شهرداری در توسعه فضای سبز، درختکاری در اماکن متبرک شهر و دهه های برنامه جانبی دیگر انجام شد که مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفت.

کد مطلب 2012926

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