26 پایگاه جشن نیکوکاری آمل برای جمع آوری کمک های مردمی آماده شد

رمضان علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایگاه های جمع آورهای کمک های مردمی در جشن احسان و نیکوکاری همه ساله قبل از فرا رسیدن سال جدید در سراسر کشور برپا و مردم نوعدوست و خیراندیش به افراد نیازمند و خانواده‌ های بی‌سرپرست کمک می کنند.

وی با بیان اینکه پایگاه های جمع کمک های مردمی در هفته احسان و نیکوکاری تا 21 ماه جاری در این شهرستان برپا خواهد بود، اضافه کرد: مردم نوع دوست آملی در این مدت می توانند کمک های نقدی وغیرنقدی خود را به این پایگاه ها تحویل بدهند.

به گفته علی پور، مردم نوع دوست ونیکوکار آملی پارسال در جشن احسان ونیکوکاری حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند که مقایسه با سال قبل از آن شش برابر بیشتر بوده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان آمل از برپایی 26 پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای جشن احسان و نيكوكاري در این شهرستان خبر داد.

علی پور گفت: از این شمار، سه پایگاه کمک‌های مردمی به صورت سیار بوده و دو پایگاه نیز در بخش لاریجان مستقر شدند.

وی افزود: 70 نفر ازنیروهای افتخاری و کارکنان کمیته امداد آمل در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این امر خیر یاری می کنند.

جشن و هفته احسان و نیکوکاری همه ساله و در آستانه سال نو با همکاری اداره آموزش و پرورش، نیروی مقاومت بسیج، سازمان صدا و سیما و اداره ورزش و جوانان و کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار می شود.