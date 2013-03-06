نمایشگاه کاریکاتور "خواب بعد از نئشگی" در گچساران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در یاسوج افزود: این نمایشگاه و همایش اعتیاد به منظور بیان و معرفی پدیده شوم اعتیاد با زبان رسای کاریکاتور، در روزهای پایانی سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 20 اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شده، اظهار داشت: در این همایش یک روزه 10 نفر از هنرمندان برتر کاریکاتوریست استان نیز تجلیل خواهند شد.

کمالوندی با بیان اینکه مجموعه فیلم "احتیاط،اعتیاد" و پوستر همایش کاریکاتور"خواب بعد از نشئگی"دیروز در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان رونمایی شد، تصریح کرد: مجموعه فیلم "احتیاط، اعتیاد" شامل سه فیلم تولیدی انجمن سینمای جوانان استان است که با زمان 10 تا 12 دقیقه تولید شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان بیان داشت: یکی از سه فیلم این مجموعه تولید دانش آموزان هنرستان هنرهای زیبای استان است.

کمالوندی یادآور شد: این فیلم موفق به کسب رتبه اول جشنواره فیلم دانش آموزی استانی و راهیابی به جشنواره کشوری شده است.

وی افزود: این فیلمها به طور رایگان در اختیار صدا و سیمای استان قرار خواهد گرفت.