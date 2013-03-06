به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی امروز در حاشیه همایش موسسات اعتباری غیربانکی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی گفت: بر اساس مصوبه جدید این بانک، مقرر شده است که بانکها 20 درصد شعبات خود را در سال 92 کاهش دهند و این مشمول تمام بانکهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود.

وی بر جمع آوری و تعطیلی شرکتها ، صرافی ها و لیزینگهای بانکها تاکید کرد و گفت: بانکها یا باید شرکت داری کنند یا بانک داری. بنابراین اگر بانکی به سمت شرکت داری برود، مجوز بانکداری آن توسط بانک مرکزی ابطال خواهد شد. نمی شود هم بانک داری و هم شرکت داری کرد، یعنی هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه فعالیت داشت.

معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد ساماندهی موسسات اعتباری گفت: سه موسسه کارسازان آینده، پیشگامان و مشیر و همچنین ریحانه گستر با تجمیع به یک موسسه اعتباری تبدیل می شوند و هر کدام با آوردن 25 درصد از سرمایه که در مجموع 75 درصد خواهد بود نسبت به تاسیس یک موسسه اعتباری بزرگ تر اقدام خواهند کرد و مابقی سهم نیز پذیره نویسی عمومی خواهد شد.

درویشی عنوان کرد: سه موسسه دیگر فردوسی، فرشتگان و افضل توس نیز ساماندهی می شوند . دو موسسه اعتباری دیگر یعنی ثامن تبدیل به موسسه اعتباری ثامن تبدیل می شود و دیگری ثامن الحجج را خواهیم داشت. این دو مورد طی روزهای باقیمانده تا پایان سال ساماندهی خواهند شد.

وی به سختی های بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری که آغاز آن سال 90 و پایانش آخر سال 91 خواهد بود اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در اجرای این برنامه خون دلها خورده تا توانسته است این موسسات را جمع آوری کند. کسی به راحتی از پول نمی گذرد در این راستا بانک مرکزی تهدیدها شد و برخوردهایی صورت گرفت. کسانی که منافعشان به خطر افتاده بود به نحوی قصد مقابله با بانک مرکزی را داشتند اما اگر این موسسات ساماندهی نمی شدند باید انتظار تورمی بسیار بیش از ارقام فعلی را می داشتیم.

درویشی در مورد نتیجه گزارش هیئت انتظامی بانک‌ها برای بانک گردشگری و موسسه مالی و اعتباری توسعه گفت: فرایند کار در بانک گردشگری به اتمام رسید و حکم آن ابلاغ شد. در همین حال، کار موسسه توسعه در حال انجام است و به نظر می رسد در یکی دو ماه آینده نیز کارهای این موسسه برای تبدیل شدن به بانک به اجرا خواهد رسید، در عین حال پرونده بانکها و موسسات متخلف به هیات انتظامی بانک مرکزی خواهد رفت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد جمع آوری دلالان بازار ارز گفت: جمع آوری دلالان از بازار ارز به صورت محسوس و نامحسوس در حال انجام است.

درویشی با بیان اینکه بخشنامه های ارزی را بخش ارزی بانک مرکزی تدوین می کند و بانکها موظف به اجرای آن هستند، گفت: بانکها باید به تعهدات خود براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند، در غیر این صورت بخش نظارتی این بانک موظف است که به سراغ آنها برود.

وی ادامه داد: بخش نظارتی بانک مرکزی اجرای بخشنامه ها توسط بانکها را نظارت می کند، ما مجری و به مثابه نیروی انتظامی بانک مرکزی هستیم و اجرای بخشنامه های صادره شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را کنترل می کنیم.

معاون ارزی بانک مرکزی در مورد عدم پرداخت وامهای خرد توسط بانکها به متقاضیان گفت: منابع قرض الحسنه بانکها محدود است و منحصر به پول مردم در حسابهای قرض الحسنه است. در سال گذشته آمار ازدواج بالا بود و بیشتر حجم تسهیلات بانکی به وام ازدواج تخصیص یافت. پس از آن، وام اشتغال و آزادی زندانیان به ترتیب بالاترین آمار تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: هر چه به پایان سال نزدیک می شویم، منابع قرض الحسنه بانکها کاهش می یابد و در ابتدای سال که بانکها قرعه کشی می کنند، منابع جدیدی را به دست می آورند، بنابراین تا زمانی که قرعه کشی انجام ندهند، نمی توانند منابع سال قبل را وارد چرخه کرده و از آن استفاده کنند.

درویشی خاطر نشان کرد: تا پایان سال 91 و حداکثر تا فروردین 92 قرعه کشی قرض الحسنه ها انجام و منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات آزاد می شود و از ابتدای سال جدید دست بانکها برای پرداخت وام باز خواهد شد.