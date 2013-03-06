بارش سنگین برف در اردبیل/ تمام مدارس تعطیل شد؛ راه های روستایی مسدود

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف همراه با کولاک که از شامگاه سه شنبه و پس از چند روز وزش تندباد و طوفان، بیشتر مناطق استان اردبیل بویژه مناطق مرکزی را فرا گرفته است، همچنان ادامه داشته و تردد را در این استان کند کرده است.

این بارشها که بلافاصله بعد از پایان تند باد شدید آغاز شد، همه شهروندان را غافلگیر کرده و هم اکنون در برخی از مناطق استان میزان بارش برف به بیش از 30 سانتی متر رسیده است.

بنا به اعلام سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل امروز تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت قبل از ظهر در شهرهای اردبیل، نیر، نمین، سرعین، هیر، ارشق، مشگین شهر و لاهرود تعطیل بوده و احتمال تعطیلی در شیفت دوم نیز با توجه به تداوم بارندگی و کولاک وجود دارد.

بارش برف در مناطق کوهستانی و برفگیر که از شدت بیشتری برخوردار بوده و هم اکنون محورهای ارتباطی بویژه در این مناطق با کولاک و یخبندان مواجه است و بنا به پیش بینی ها این روند در ساعات پایانی شب به دلیل افت دما تشدید خواهد شد.

بیشترین بارشها در مشگین شهر و سرعین

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان اردبیل دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین میزان بارش برف در استان را مختص شهرستانهای مرکزی استان از جمله مشگین شهر و سرعین عنوان کرد و افزود: تاکنون در این شهرستانها به تربیب 35 و 31 سانتی متر برف باریده است.

رسول همتی متذکر شد: علاوه بر بارش برف در هر کدام از این شهرستانها تاکنون بالغ بر 20 میلیمتر نیز بارش باران ثبت شده که بیشتر از تمام شهرستانهای استان است.

وی نیر و اردبیل را از جمله شهرهای پر برف استان پس از مشگین شهر و سرعین عنوان کرد و بیان داشت: در اردبیل 12 سانتی متر برف باریده این در حالی است که در نیز 15 سانتی متر برف در ایستگاه های هواشناسی اندازه گیری شده است.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان نمین و فرودگاه اردبیل را با سه و شش سانتی متر کم بارش ترین مناطق مرکزی استان برشمرد و تاکید کرد: در مناطق جنوبی استان نیز شهر فیروز آباد با 10 و خلخال به عنوان مرکز شهرستان با چهار سانتی متر برف دارای بیشترین بارشها هستند.

وی بارش برف در مناطق شمالی استان را تنها در شهرستان گرمی با 10 سانتی متر عنوان کرد و یادآور شد: در سایر شهرهای این مناطق از جمله در شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار به تربیب با 9 و 13 میلیمتر بارش باران را شاهد بودیم.

همتی میزان بارش باران در مناطق جنوبی را کم و در مناطق شمالی و مرکزی مطلوب ارزیابی کرد و با اشاره به نوسانات دمایی این این استان عنوان کرد: طی دو روز گذشته مشگین شهر، سرعین، اردبیل و نمین با میانگین 14 تا 12 سانتیگراد بیشترین نوسانات را داشته است.

بار ش برف تا جمعه ادامه دارد/ افت شدید دما

همچنین براساس نقشه های پیش یابی بارش برف در سطح این استان تا اواخر روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود این بارشها بویژه در مناطق مرکزی استان از شدت بیشتری برخوردار باشد.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان نسبت به افت شدید دما از امشب در تمام شهرهای اردبیل هشدار داد و یادآور شد: دما بطورکاملا محسوس بین 10 تا 20 درجه کاهش خواهد یافت و براساس پیش بینیها کولاک برف و یخبندان در ارتفاعات، گردنه ها و نواحی کوهستانی، سبب اختلال در تردد وسائط نقلیه در جاده ها خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون محورهای ارتباطی بویژه در مناطق کوهستانی و برفگیر با بارش برف و یخبندان مواجه بوده و این روند در ساعات پایانی شب به دلیل افت دما تشدید خواهد شد.

کارشناسان پلیس راه استان اردبیل نیز تاکید کردند که در نقاط مه خیز استان از جمله گردنه حیران، اتوبان نمین به اردبیل، گردنه صائین، گردنه الماس و گردنه لنگان بویژه در صبح و اوایل شب مه غلیظ پیش بینـــی می شود، بنابراین از تردد غیر ضروری اجتناب و در صورت لزوم خدروها به چراغهای مه شکن تجهیز و رانندگان با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

برف راه روستاهای اردبیل را مسدود کرد

همچنین بارش سنگین برف طی شامگاه گذشته تاکنون و وجود کولاک شدید سبب مسدود شدن تعدادی راه روستایی در شهرستانهای نیر، مشگین شهر، سرعین و اردبیل شده و راهداران تلاش می کنند راههای مسدود شده باز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکیپهای راهداری همراه با امدادگران هلال احمر در تمام جاده های استان مستقر و به حال آماده باش درآمده اند، افزود: بازگشایی راه های اصلی و فرعی هم اکنون با تمام توان انجام می شود.

علی حیدری با بیان اینکه در تردد راه های اصلی مشکلی وجود ندارد، اضافه کرد: فقط تردد در مسیرها و محورهای کوهستانی و برفگیر به کندی و تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است، ضمن اینکه بازگشایی مسیرهای مسدود شده نیز در دستور کار قرار دارد.

وی از رانندگان خواست در حال حاضر از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد وسائط نقلیه خود را به زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی و گرما زا تجهیز کنند.