طرح "استقبال از بهار" در همدان اجرا می شود

احمد جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه شهرداري همدان آماده استقبال از بهار است، افزود: در اين طرح اقدامات و فعاليت‌هاي متعدد و متنوعي با هدف خدمت رساني به مردم پيش‌بيني شده است.

جعفرپور با اشاره به اهداف اجراي طرح استقبال از بهار يادآور شد: اين طرح به منظور هماهنگي و همراهي و ترغيب عموم شهروندان به منظور حفظ نظافت شهر و پاكسازي محيط شهري در آستانه سال جديد، ارائه خدمات بهينه به شهروندان در زمينه‌هاي خدمات شهري انجام مي‌شود.

وي زمان اجراي طرح استقبال از بهار را از ابتداي اسفندماه جاري و پايان آن را 15 فروردين ماه سال 92 اعلام كرد و افزود: اين طرح از 21 تا 27 اسفندماه به صورت نمادين و با قوت بيشتري اجرا مي‌شود.

جعفرپور يادآور شد: براي اجراي اين طرح در حوزه معاونت خدمات شهري ستادي به عنوان ستاد اجرايي طرح استقبال از بهار تشكيل شد كه ساختار سازماني آن مشتمل بر دستگاه‌هاي مسئول در اجرا، ناظر و سازمان‌هاي همكار مطابق جداول مندرج در اين طرح است.

جعفرپور از تأمين خدمات مورد نياز و ميوه شب عيد از طريق سازمان ميادين ميوه و تره‌بار خبر داد و افزود: سازمان آتش نشاني نيز براي اجراي طرح استقبال از بهار به خصوص در ايام چهارشنبه و پنجشنبه آخر سال و سيزده فروردين آمادگي كامل را دارد.

وي گفت: افزايش تابلوهاي راهنما توسط سازمان زيباسازي، مرتب كردن و رفع نواقص پارك‌ها و مبلمان شهري از ديگر اقدامات استقبال از بهار بوده که هم اکنون در دست انجام است.