به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که عصر امروز چهارشنبه 16 اسفند در محل دانشسرای این نمایشگاه برگزار می‌شود، حسین غفاری، مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران و مهندس جمال زاده، معاون مدیر کل برنامه ریزی درسی این دانشگاه به ایراد سخن خواهند پرداخت.

نقش آموزش‌های مهارتی و علمی کاربردی برای رفع نیازهای کشور، به‌کار گرفتن نیروهای متخصص و ماهر، برنامه‌های تخصصی درسی درباره این نظام آموزشی، آشنایی با روند تدوین دروس نظام آموزشی علمی کاربردی و همچنین برنامه‌های درسی نظام آموزشی عالی مهارتی در حوزه رسانه از جمله موضوعاتی هستند که در این نشست دو ساعته بررسی می‌شوند.

بنابر این گزارش، نشست تحول نظام آموزشی و مهارت‌های کاربردی از ساعت 16 تا 17:30 در محل غرفه دانشسرای این نمایشگاه برگزار می‌شود و حضور برای علاقه مندان آزاد است.

اولین نمایشگاه نشریات تخصصی به همت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در سالن حجاب تهران گشایش یافت و تا 20 اسفند در این مکان ادامه می‌یابد.