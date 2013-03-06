چهار بالگرد به جمعیت هلال احمر کشور اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه ظهر چهارشنبه در حاشیه هشتمین گردهمایی کاربردی مدیران جمعیت هلال احمر کشور در جمع خبرنگاران، گفت: از جمله اولویت های جمعیت هلال احمر کشور استفاده از توان هوایی است که در حال حاضر 17 بالگرد در کل کشور فعال است.

وی تصریح کرد: این بالگرد ها متناسب با نیاز استانها توزیع خواهد شد که استان فارس نیز از جمله استانهای نیازمند به بالگرد است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اقدامات نوروزی این مجموعه افزود: در نوروز امسال دو طرح بزرگ را اجرایی خواهیم کرد که شامل راهنمایان نوروزی و طرح امداد و نجات است.

فقیه یادآور شد:447 پایگاه ثابت جاده ای، کوهستانی و دریایی با یک هزار و 219 پایگاه موقت و 146 هزار نفر روز از 24 اسفند ماه تا 16 فروردین فعالیت خود را انجام می دهند.

وی افزود: 800 چادر راهنمای نوروزی با همکاری 20 هزار نفر از جوانان نیز در ایام نوروز فعالیت خواهند کرد.

29 پایگاه هلال احمر ایران در خارج از کشور فعال است

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کشوردر بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت این سازمان در یک سال گذشته یادآور شد: از مهمترین کارهای انجام شده در سال جاری افزایش تعداد پایگاه های هلال احمر ایران در خارج از کشور است که از 19 پایگاه به 29 پایگاه رسیده است.

فقیه تصریح کرد: در بحث جمع آوری کمک های مردمی نیز در سال جاری رکورد شکن بودیم و ملت ایران حدود 50 میلیارد تومان به سومالی کمک کرده اند.

حضور در صحنه حادثه به 10 دقیقه رسید

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سرعت العمل در رسیدن به صحنه حادثه از جمله اولویت های هلال احمر کشور است، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده امروز زمان حضور این جمعیت در مکان حادثه به میانگین 10 دقیقه رسیده که این زمان در مدتی قبل به سه برابر می رسید.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کشور در خصوص ارایه آموزش های لازم به دانش آموزان و مردم نیز یادآور شد: اضافه کردن واحد درسی جدید در کتاب آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان و اضافه شدن یک طرح درسی جدید در دوره دوم راهنمایی به راحتی می تواند 3.5 میلیون نفر را آموزش دهد که افزایش این تعداد نفر به بحث امداد و نجات کشور بسیار موثر خواهد بود.

فقیه افزود: آموزش روستایی از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر است که با هماهنگی سازمان همیاری های شهرداری کشور بحث آموزشی در روستاها آغاز شده و پس از این دوره کانکس هایی در روستا ها راه اندازی و در اختیار دهیاران قرار خواهد گرفت.

هشتمین گردهمایی علمی و کاربردی مدیران هلال احمر کشور به مدت دور روز در هتل همای شیراز برگزار می شود.