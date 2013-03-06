به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ نیکوکاری در دبستان شهید باهنر بوشهر اظهار داشت: مدارس بهترین جایگاه برای گسترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری است که راهاندازی پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی در مدارس بسیار مهم است.
وی از راهاندازی 756 پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: این پایگاهها کمکهای مردمی و دانشآموزان را برای کمک به نیازمندان جمعآوری میکنند.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: آموزش و پرورش در برگزاری این جشنها نقش بسیار مهمی دارد و این جشنها میتوانند نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای افراد نیازمند داشته باشند.
وی این جشنها را برگ زرینی برای آموزش و پرورش دانست و خاطرنشان ساخت: کمکهایی که از مدارس استان جمع آوری میشود بهصورت 100 درصد در اختیار خود مدارس قرار میگیرد و هدایای بچهها به دانشآموزان بیبضاعت همان مدرسه توزیع میشود.
محبی در ادامه به کمکهای جمعآوری شده در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: هفت میلیارد و 620 میلیون ریال از محل کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری استان بوشهر جمع آوری و در بین نیازمندان توزیع شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این آئین به اهداف برگزاری این جشنها در مدارس اشاره کرد و اظهار داشت: اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی و سنت پسندیده انفاق و کمک به همنوعان در بین دانش آموزان از مهمترین اهداف برگزاری این برنامهها است.
خلیل رضائی ادامه داد: این جشنها باعث میشود تا دانش آموزان همدردی با افراد نیازمند و کمک به بی بضاعتان را یاد بگیرند و همواره در این مسیر حرکت کنند که یک کار خداپسندانه است.
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