به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ نیکوکاری در دبستان شهید باهنر بوشهر اظهار داشت: مدارس بهترین جایگاه برای گسترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری است که راه‌اندازی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در مدارس بسیار مهم است.

وی از راه‌اندازی 756 پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: این پایگاه‌ها کمک‌های مردمی و دانش‌آموزان را برای کمک به نیازمندان جمع‌آوری می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: آموزش و پرورش در برگزاری این جشن‌ها نقش بسیار مهمی دارد و این جشن‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای افراد نیازمند داشته باشند.

وی این جشن‌ها را برگ زرینی برای آموزش و پرورش دانست و خاطرنشان ساخت: کمک‌هایی که از مدارس استان جمع آوری می‌شود به‌صورت 100 درصد در اختیار خود مدارس قرار می‌گیرد و هدایای بچه‌ها به دانش‌آموزان بی‌بضاعت همان مدرسه توزیع می‌شود.

محبی در ادامه به کمک‌های جمع‌آوری شده در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: هفت میلیارد و 620 میلیون ریال از محل کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری استان بوشهر جمع آوری و در بین نیازمندان توزیع شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این آئین به اهداف برگزاری این جشن‌ها در مدارس اشاره کرد و اظهار داشت: اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی و سنت پسندیده انفاق و کمک به همنوعان در بین دانش آموزان از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه‌ها است.

خلیل رضائی ادامه داد: این جشن‌ها باعث می‌شود تا دانش آموزان همدردی با افراد نیازمند و کمک به بی بضاعتان را یاد بگیرند و همواره در این مسیر حرکت کنند که یک کار خداپسندانه است.