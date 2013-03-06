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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

محبی عنوان کرد:

راه‌اندازی 756 پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس استان بوشهر

راه‌اندازی 756 پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از راه‌اندازی 756 پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ نیکوکاری در دبستان شهید باهنر بوشهر اظهار داشت: مدارس بهترین جایگاه برای گسترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری است که راه‌اندازی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در مدارس بسیار مهم است.

وی از راه‌اندازی 756 پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: این پایگاه‌ها کمک‌های مردمی و دانش‌آموزان را برای کمک به نیازمندان جمع‌آوری می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: آموزش و پرورش در برگزاری این جشن‌ها نقش بسیار مهمی دارد و این جشن‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای افراد نیازمند داشته باشند.

وی این جشن‌ها را برگ زرینی برای آموزش و پرورش دانست و خاطرنشان ساخت:  کمک‌هایی که از مدارس استان جمع آوری می‌شود به‌صورت 100 درصد در اختیار خود مدارس قرار می‌گیرد و هدایای بچه‌ها به دانش‌آموزان بی‌بضاعت همان مدرسه توزیع می‌شود.

محبی در ادامه به کمک‌های جمع‌آوری شده در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: هفت میلیارد و 620 میلیون ریال از محل کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری استان بوشهر جمع آوری و در بین نیازمندان توزیع شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این آئین به اهداف برگزاری این جشن‌ها در مدارس اشاره کرد و اظهار داشت: اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی و سنت پسندیده انفاق و کمک به همنوعان در بین دانش آموزان از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه‌ها است.

خلیل رضائی ادامه داد: این جشن‌ها باعث می‌شود تا دانش آموزان همدردی با افراد نیازمند و کمک به بی بضاعتان را یاد بگیرند و همواره در این مسیر حرکت کنند که یک کار خداپسندانه است.

کد مطلب 2012942

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