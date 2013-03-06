روحيه معنوی ودينی در زندانهاي قزوين حاكم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخاني ظهر چهارشنبه همراه با معاون مركز امور اجتماعی وزارت كشور، رئيس اداره سازمانهای مردم نهاد، مديركل امور اجتماعي وفرهنگي استانداری و جمعي از كارشناسان از زندان مركزی قزوین بازديد كرد.



ابوالفضل طاهرخاني در اين بازديد اظهارداشت: برنامه های فرهنگی و تربيتی در زندان حاكي از حضور مديران مذهبي و متعهد در سيستم زندانبانی است و احساس تعهد و مسؤلیت پذیری در همه کارکنان دیده می شود.



وی افزود: تمايل خوب مددجويان برای شركت در برنامه های زندان نشان مي دهد میل به زندگی سالم و تغيير رفتار در بين آنها صورت گرفته و مشارکت دادن زندانیان در اداره امور خود ابتکاری هوشمندانه است و مدیریت بر مبنای مشارکت اقدام ارزنده ای محسوب می شود.



این مسئول سازگاری مددجويان با برنامه های تربیتی، ایجاد حس مسؤلیت پذیری، افزایش نظم و انظباط را نتيجه نقش پذيری مددجویان در اداره امور خود برشمرد.



معاون سياسی و امنيتی استانداری تلاش جمعی را موجب بهبود عملکرد زندان دانست و گفت: امیدواریم این روند تداوم یابد و در آینده نزدیک شاهد پيشرفتهای بيشتری در اين حوزه باشيم.



وی زندان قزوين را زنداني برنامه محور توصیف کرد و گفت: زندان مركزی با تغييرات ايجاد شده از جمله توسعه اشتغال و حرفه آموزی از جايگاه تربيتی ويژه ای برخوردار است.



طاهرخانی در ادامه بازديد تأمين امنيت در زندان و کنترل بررفتار مددجویان را از ديگر ويژگی های بارز اثربخشی برنامه هاي اصلاحی برشمرد و بيان کرد: اصول مدیریت زندان در نظام جمهوری اسلامی داراي زیرساختهاي اخلاقي و برگرفته از اصول و مباني ديني است.



وی ضمن ابراز خرسندی از موفقیتهای چشمگير اصلاحي و تربيتي گفت: خوشبختانه در قزوین مسؤلیت زندانبانی به نحو شایسته و مطلوب و با تمام توان اداره می شود.



در ادامه مراد زاده مقدم معاون امور اجتماعي و فرهنگي وزرات كشور تصریح کرد: در کنار فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و بهداشتی زندانیان، اهتمام ويژه ای به نظم وامنيت زندانها شده است.



مرادزاده مقدم اظهارداشت: با رعایت قوانین و مقررات برای ارتقاء نظم و امنیت در زندانها با استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی گامهای اساسی در اين زمينه برداشته شده است.



وی در پايان اظهارداشت: برنامه هاي فرهنگي، آموزشي وديني زندانيان زمينه كاهش جمعيت كيفری را در زندانها فراهم کرده و لازم است برنامه های این حوزه با شدت بیشتری با مشاركت وهمكاری همه مسؤلين استانی ادامه یابد.