غلامعلی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اقدامات این حزب برای حضور در انتخابات سال آینده، اظهار کرد: موضوع انتخابات ابتدا در دفتر سیاسی حزب مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که به دلیل اهمیت بالای انتخابات ریاست جمهوری، حزب اعتدال و توسعه باید حضوری فعال در این عرصه داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا حزب برای انتخاب کاندیدای نهایی خود در انتخابات آتی پس از بررسی های گزینه های احتمالی مختلف، در نهایت به معرفی حسن روحانی رای داد. این موضوع پس از طرح در دفتر سیاسی حزب در شورای مرکزی نیز مطرح شد و مورد تائید اعضاء قرار گرفت. مبحث معرفی آقای روحانی با طرح در همایش کشوری با موافقت دبیران استانی مواجه شد و در نهایت حزب اعتدال و توسعه طی بیانیه ای در روزهای گذشته از رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت به عمل آورد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: در 75 روز گذشته یعنی از اول دی ماه که مبحث کاندیداتوری آقای روحانی در رسانه ها و توسط نخبگان و خواص مطرح شد، شرایط حاکی از موافقت و استقبال برخی نخبگان و دانشگاهیان با حضور وی است.

وی درباره دلایل عدم تلاش حزب اعتدال و توسعه برای کاندیداتوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و یا حتی سید محمد خاتمی یادآوری کرد که به نظر می رسد آقای هاشمی نیامدنی است و حضور آقای خاتمی را هم در انتخابات آینده بعید می دانیم.

دهقان پیش بینی اش را از فضای انتخابات آینده و رقابت نهایی در این انتخابات اینگونه مطرح کرد: پیش بینی می شود که انتخابات در نهایت با حضور 6 یا 7 نفر به عنوان کاندیداهای نهایی و تائید شده از سوی شورای نگهبان برگزار شود که رقابت اصلی بین اصولگرایان، گزینه دولت و حسن روحانی خواهد بود؛ چراکه ما روحانی را یکی از اضلاع سه گانه انتخابات ریاست جمهوری آینده می دانیم.