بیمارستان گنبدکاووس تحویل علوم پزشکی شد

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ساخت این بیمارستان 150 میلیارد ریال از اعتبارات ملی هزینه شده و کار ساخت ساختمان آن پایان یافته است.

وی اظهار داشت: همچین برای بیمارستان 96 تختخوابی بندرگز نیز تاکنون 100 میلیارد ریال هزینه شده و 75 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

وی درباره روند کند اجرای این طرح گفت: این پروژه ملی بوده و متناسب با تخصیص اعتبار پیشرفت دارد.

مصدقی درباره وضعیت بیمارستان 320 تختخوابی آیت الله طاهری گرگان افزود: تاکنون برای این طرح 35 میلیارد ریال هزینه شده و قرارداد اولیه با پیمانکار نیز 100 میلیارد ریال است.

سرپرست راه و شهرسازی گلستان گفت: این بیمارستان تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در تلاش هستیم تا نسبت به جذب اعتبارات آن اقدام شود.