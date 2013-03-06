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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

مصدقی:

بیمارستان گنبدکاووس تحویل علوم پزشکی شد

بیمارستان گنبدکاووس تحویل علوم پزشکی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست راه و شهرسازی گلستان گفت: بیمارستان 96 تختخوابی گنبدکاووس تحویل علوم پزشکی استان شده است.

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ساخت این بیمارستان 150 میلیارد ریال از اعتبارات ملی هزینه شده و کار ساخت ساختمان آن پایان یافته است.

وی اظهار داشت: همچین برای بیمارستان 96 تختخوابی بندرگز نیز تاکنون 100 میلیارد ریال هزینه شده و 75 میلیارد ریال دیگر نیاز است.
 
وی درباره روند کند اجرای این طرح گفت: این پروژه ملی بوده و متناسب با تخصیص اعتبار پیشرفت دارد.
 
مصدقی درباره وضعیت بیمارستان 320 تختخوابی آیت الله طاهری گرگان افزود: تاکنون برای این طرح 35 میلیارد ریال هزینه شده و قرارداد اولیه با پیمانکار نیز 100 میلیارد ریال است.
 
سرپرست راه و شهرسازی گلستان گفت: این بیمارستان تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در تلاش هستیم تا نسبت به جذب اعتبارات آن اقدام شود.
کد مطلب 2012946

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