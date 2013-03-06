10حرفه مهارتی به بانوان همدانی آموزش داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم صفی خانی تزئین کننده شن های طبيعي، نقاشی روی سفال، گوهر تراش، حسابداری دارائی های ثابت، حسابدار فروش، کارور INDESIGN، اتوماسیون اداری درجه دو، تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) و پارچه ساز تزیینی را حرفه های آموزشی مرکز در این مدت برشمرد.

وی اضافه كرد: مرکز آموزش فنی و حرفه اي خواهران برگزاری دوره های آموزشی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان را نیز به عهده دارد که در همین راستا در سالجاری 29 دوره آموزشی را ارائه کرد.

صفی خانی ادامه داد: کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe، متصدی متره و برآورد ، طراح معماری با نرم افزار 3DMAX، کارور ILLUSTRATOR، مدیریت پروژه بر اساس الگوی PM BOOK، طراحی وب سایت با تکنولوژی ASP.NET و ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 9001-2002از جمله مهارت هایی بود که دانشجویان در سال 91 فراگرفتند.

وي اضافه كرد: در بهار 92 نیز دو دوره تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري(MSA) و مدیریت پروژه بر اساس الگوی PM BOOK در کارگاه جوار دانشگاهی دانشگاه پيام نور توسط این مرکز برگزار خواهد شد.

صفي خاني از آموزش 17 حرفه مهارتی در سه ماهه اول سال 92 در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران همدان خبر داد و بیان كرد: با برنامه ریزی های انجام گرفته کارگاه های سمعی و بصری، سفال، صنایع چوب ،شیشه، امورمالی و بازرگانی، رایانه، معماری و طراحی و دوخت از فروردین ماه 92 دوره های مهارتی را به علاقمندان آموزش می دهند.

وي عنوان كرد: ثبت نام حرفه های مسئول سمعی و بصری و روابط عمومی، منبت معرق کار درجه يك، سازنده کاشي هفت رنگ، کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص، حسابدار فروش، نازک دوز مردانه، مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد، رایانه کار CIW، اتوماسیون اداری درجه دو و نقشه کشی ساختمان با Autocad از هفتم فروردین ماه در این مرکز آغاز می شود.

صفي خاني با اشاره به صفی خانی با اشاره به استقبال گسترده بانوان همدانی از آموزش های فنی و حرفه ای عنوان کرد: ثبت نام هر دوره از دو هفته قبل از شروع دوره آغاز می شود و با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش دوره ها، در رشته های رایانه، معماری و یا سایر رشته هایی که متقاضی بیش از ظرفیت مرکز باشد آزمون ورودی برگزار مي شود.