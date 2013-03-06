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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

یارانه نقدی اسفند هفته آینده واریز می‌شود

یارانه نقدی اسفند هفته آینده واریز می‌شود

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: یارانه نقدی اسفندماه، 20 تا 25 اسفند به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادی پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی اسفندماه ، بیست تا بیست و پنجم ماه جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود وابستگی به نفت در بودجه 92 افزایش پیدا کرده با رد این خبر؟ افزود: اتفاقا وابستگی به نفت در لایحه بودجه 16 درصد کاهش داشته است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اضافه کرد: تراز عملیاتی امسال منفی است اما با برنامه ریزی صورت گرفته بودجه سال آینده به گونه ای تنظیم شده است که در سال 92 به طور کامل وابستگی به نفت قطع شود.




 

کد مطلب 2012950

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