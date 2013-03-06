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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

محمدی در گفتگو با مهر:

هفته منابع طبیعی بهترین فرصت برای یادآوری آموزشهای شهروندی است

هفته منابع طبیعی بهترین فرصت برای یادآوری آموزشهای شهروندی است

شهرری - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی شهرداری باقرشهر اظهار داشت: هفته منابع طبیعی بهترین فرصت برای یادآوری آموزشهای شهروندی و همچنین جلب مشارکت آنها در نگهداری از فضای سبز محله است.

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته منابع طبیعی هفته پاسداشت از زحمات کسانی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فضای سبز کار می کنند، پرسنل شهرداری در واحد فضای سبز از جمله این افراد هستند که در همه فصول سال برای سرسبزی و آبادانی این شهر زحمت می کشند و با تمام تخصص و توانمندی خود سعی بر آن دارند تا شهری سبز برای شهروندان بسازند.

فضای سبز و دیگر خدمات شهرداری در شهر از سرمایه های مردم ایجاد می شوند

وی هفته منابع طبیعی را بهترین فرصت برای یادآوری آموزشهای شهروندی و همچنین جلب مشارکت آنها در نگهداری از فضای سبز محله دانست و بیان داشت: همه خوب می دانیم که فضای سبز و دیگر خدمات شهرداری در شهر از سرمایه های مردم ایجاد و نگهداری می شوند و این موضوع باید به مردم یادآوری شود تا آنها بدانند نگهداری از خدماتی که به آنها ارائه می شود در واقع صیانت از سرمایه های خود آنهاست .

محمدی عنوان داشت: فعالان فضای سبز مبشران زندگی محیط زیست هستند که با خدمات خود کمک می کنند تا طبیعتی همیشه سبز داشته باشیم.

کد مطلب 2012953

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