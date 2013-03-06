اهل سنت باید سپاهیان بزرگ فکری فرهنگی ایران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدباقر خرازی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با علمای اهل سنت در بندرترکمن افزود: باید حوزه دین که در دولت کنار گذاشته شده (روحانیت) به متن دولت برگردد .

به گفته وی، اسلام باید از طریق علمای اهل سنت به مردم انتقال یابد و اهل سنت در واقع سپاهیان بزرگ فکری فرهنگی خاص ایران هستند.



مدیر مسئول روزنامه حزب الله افزود: ما اهل سنت را سازماندهی می کنیم تا کشورهای همسایه شما را در مذاکرات سیاسی بپذیرند و شما به عنوان نماینده، اهداف از پیش تعیین شده را اجرایی کنید. دولت ما به دنبال ایجاد "پارس اسلامی" به مرکزیت و محوریت ایران است و باید به کمک شما سربازان این تحول در کشور انجام شود.

خرازی یادآور شد: ما زندگی شما اهل سنت را تغییر می دهیم، به شرط آن که رهرو و محب اهل بیت (ع) همچون گذشته و در سایه ولایت و تبعیت ولی امر مسلمین جهان و رهبر انقلاب اسلامی باشید.



وی اظهار کرد: ما از حمایت حنفی، شافعی و حنبری مذهب های اهل سنت کشورمان دست نخواهیم کشید و آنان نیز باید خط اهل سنت پارسی را داشته باشند.

در ادامه این مراسم یکی از شاگردان ارشد این حوزه علمیه در سخنانی گفت: اهل سنت هیچ رابطه ای با وهابیت ندارد و ما خود را از آنان و همچنین آنان را از خود نمی دانیم.

این آخوند اهل سنت افزود: اهل سنت همیشه و در همه حال محبت اهل بیت و ولی فقیه را در دل داشته و هیچگاه از آرمان های ولی فقیه در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران، کوتاهی نخواهد کرد.

وی در پایان گفت: راه اندازی یک شبکه تخصصی برای اهل سنت و یا اختصاص بخش بیشتری از برنامه های یک شبکه تخصصی به اهل سنت، می تواند، کمک شایانی در ریشه کن، کردن فرقه ضاله وهابیت و خنثی کردن نقشه ها و توطئه های آنان داشته باشد.