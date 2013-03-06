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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

ایزدی:

نرخ هاي مصوب مراکز گردشگري همدان نظارت مي شود

نرخ هاي مصوب مراکز گردشگري همدان نظارت مي شود

همدان – خبرگزاری مهر: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان همدان از تشديد نظارت بر مراکز گردشگري همدان و تثبيت قيمت ها در ايام نوروز خبر داد.

عليرضا ايزدي در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکيد بر ارائه مطلوب خدمات به گردشگران نوروزي از افزايش ناظران و بازرسان مراکز خدمات گردشگري خبر داد.

وي افزود: ارائه خدمات شايسته و در شان هموطنان از اهداف و سياست هاي استراتژيک ستاد تسهيلات سفر استان همدان در سال جاري است.

وی با اشاره به امضاي تفاهم نامه مشترک ميان سازمان تعزيرات حکومتي، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و معاونت گردشگري کشور، برخورد جدي با عوامل متخلف و گران فروشي در مراکز خدمات گردشگري را از اولويت هاي اين تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: اين امر در استان همدان نيز به گونه اي جدي در حوزه گردشگري پي گيري خواهد شد.

ايزدي ادامه داد: در ايام نوروز نرخ تمامي خدمات تاسيسات گردشگري از قبيل هتل ها، مهمانسراها، تورهاي گردشگري و ساير مراکز بدون تغيير بوده و با هر گونه افزايش قيمت هاي مصوب برخورد قانوني صورت مي گيرد.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري همچنين نظارت جامع و قاطع بر نحوه نرخ گذاري تورهاي ورودي و خروجي و پکيج هاي سفر ارائه شده را از ديگر برنامه هاي ستاد مرکزي سفرهاي کشور عنوان کرد.

وی تاکيد کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را براي پيگيري به بازرسان اداره کل در استان و يا دفتر امور مراکز گردشگري منعکس کنند.

کد مطلب 2012958

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