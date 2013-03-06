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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

محمد زاده:

وقف در زمینه کارآفرینی و اشتغال نیاز کنونی درگز است

وقف در زمینه کارآفرینی و اشتغال نیاز کنونی درگز است

مشهد - خبرگزاري مهر: نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: وقف در زمینه کارآفرینی و اشتغال جوانان نیاز کنونی این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاري مهر، حسین محمدزاده صبح چهارشنبه در محل اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي اظهار كرد: وقف در زمینه اشتغالزایی می تواند برای جوانان متخصص جویای کار گره گشایی کند.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی افزود: افراد علاقمندی در درگز هستند که تمایل دارند مال و اموال خود را وقف کنند.

محمد زاده گفت: برای هدایت واقفان خیراندیش به سمت نیازهای اصلی درگز باید چاره اندیشی کرد.

وي بيان كرد: رسانه ها و روحانیون نقش مهمی در رونق وقف در زمینه کارآفرین و اشتغالزایی دارند.                                                    

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم ولایتمدار درگز در سالهای گذشته نشان دادند که در زمینه وقف پیشتازهستند اما اطمینان بخشی مولف اصلی درترویج فرهنگ وقف به شمار می رود.

محمدزاده تصریح کرد: احقاق حقوق واقفین یک اصل بوده که باید پیگیری و برای آن چاره اندیشی شود.

 

کد مطلب 2012962

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