عرضه 12 رادیودارو به بازار/ دلایل عدم ترخیص دارو از گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد در حاشیه دومین همایش شیمی صنعت با رویکرد مواد اولیه دارویی در جمع خبرنگاران با تاکید بر خودکفایی کشور افزود: یکی از زمینه هایی که نیاز به خودکفایی داریم دارو است چرا که داروها جزو کالاهای حیاتی در هر کشور محسوب می شود و از این رو در وزارت بهداشت نیز به تبعیت از اقتصاد مقاومتی برنامه های جدی در این زمینه داریم.

دلایل عدم ترخیص دارو از گمرک

سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص دلایل عدم ترخیص دارو در گمرک توضیح داد: مبلغ داروهای موجود در گمرک 140 میلیون دلار نیست ولی ما پیگیر امور مربوط به ترخیص این میزان دارو از گمرک هستیم.

طریقت منفرد ادامه داد: برای ترخیص این میزان دارو از گمرک در ابتدا باید میزان ارز آن مشخص شود چرا که وارد کننده نمی تواند جنس خود را قبل از آنکه میزان ارز آن تعیین شده باشد از گمرک خارج کند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در صدد ترخیص سریع این داروها از گمرک است، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر ترخیص این قلم داروها از گمرک تنها مربوط به بانک مرکزی نمی شود و برای ترخیص آن چند دستگاه درگیر هستند.

وی همچنین تاکید کرد: ترخیص داروهایی که در گمرک نگه داشته شده است نیاز به مجوز است که در دست تصویب است.

بودجه های پزشک خانواده

سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بودجه های در نظر گرفته شده برای پزشک خانواده یادآور شد: شنیده ام که بودجه های مربوط به پزشک خانواده بیش از 2 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 120 میلیارد تومان محقق شده است.

علت تغییر معاونت بهداشتی

طریقت منفرد علت برکناری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت را دو شغله بودن وی دانست و گفت: این امر از نظر دیوان محاسبات مجاز نیست و از آنجایی که معاون بهداشت فردی محتاط است درخواست برکناری را داشت.

میزان تولید رادیو داروها در کشور

سرپرست وزارت بهداشت در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص رادیوداروها خاطر نشان کرد: در حال حاضر 12 رادیودارو تولید و به بازار عرضه شده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه همکاری میان دانش و صنعت یکی از خواسته های وزارت بهداشت است، یادآور شد: از این رو این امر در شرایط تحریمی فعلی توجه بیشتری به آن خواهد شد تا مردم بتوانند از محصولات فناورانه استفاده و طعم آن را بچشند.

افزایش تعرفه های درمانی

طریقت منفراد از افزایش تعرفه های درمانی خبر داد و در این باره توضیح داد: برای اولین بار در صدد هستیم تا تعرفه های درمانی را قبل از آغاز سال جدید تعیین کنیم.

وی افزایش تعرفه ها را به میزان افزایش بودجه این وزارتخانه دانست و گفت: جلسات شورای عالی برای آن تشکیل می شود تا با انجام کار کارشناسی برنامه های مورد نظر را به تصویب برساند. در زمینه های تعرفه های درمانی نیز به میزان افزایش بودجه ای که در سال آینده داریم افزایش خواهد یافت.